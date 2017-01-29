Девушка дня: претендентка на пояс UFC Валентина Шевченко (фото)

Уроженка Кыргызстана, выступающая по флагом Перу, Валентина Шевченко сегодня победила Джулиану Пенью из Венесуэлы. И получила право встретиться с чемпионкой UFC Амандой Нуньес.

Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 в Бишкеке (Кыргызстан). Прозвище – Пуля.

Боевыми искусствами Валентина начала заниматься с пяти лет. Она является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай. 2-кратной победительницей Всемирных Игр Боевых Искусств, 3-кратной чемпионкой мира по кикбоксингу и К 1, а также 2-кратной чемпионкой мира по MMA.

Кроме того, с 2008 года Валентина Шевченко вместе со своей старшей сестрой Антониной (2-кратной чемпионкой мира по муай-тай, 4-кратной чемпионкой мира по боевым единоборствам) активно выступает на соревнованиях по практической стрельбе из пистолета IPSC, IDPA.