Брат Тайсона Фьюри за чемпионский бой против Паркера заработает 1,2 миллиона долларов

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Чемпион WBO заработает на 600 тысяч больше

Хьюи и Тайсон Фьюри. Фото Instagram
Хьюи и Тайсон Фьюри. Фото Instagram

Новозеландская промоутерская компания Duco Events выиграла торги за право проведения боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО).

Выигрышная ставка команды Паркера составила 3 011 000 долларов США, перебив ставку промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена всего на 211 000 долларов.

Таким образом, бой Джозефа Паркера с Хьюи Фьюри пройдет 1 апреля в Новой Зеландии, а гонорары боксеров будут следующими: Джозеф Паркер получит 1 806 600 долларов США, а Хьюи Фьюри – 1 204 400 долларов США.
бокс, Джозеф Паркер, Хьюи Фьюри

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Источник:

boxingnews.com.ua

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