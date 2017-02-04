Брат Тайсона Фьюри за чемпионский бой против Паркера заработает 1,2 миллиона долларов

Чемпион WBO заработает на 600 тысяч больше

Новозеландская промоутерская компания Duco Events выиграла торги за право проведения боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО).

Выигрышная ставка команды Паркера составила 3 011 000 долларов США, перебив ставку промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена всего на 211 000 долларов.

Таким образом, бой Джозефа Паркера с Хьюи Фьюри пройдет 1 апреля в Новой Зеландии, а гонорары боксеров будут следующими: Джозеф Паркер получит 1 806 600 долларов США, а Хьюи Фьюри – 1 204 400 долларов США.