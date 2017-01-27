Бой Кличко – Джошуа установит зрительский рекорд в Англии

Поединок на "Уэмбли" смогут вживую увидеть 90 тысяч человек

29 апреля будет переписан рекорд посещаемости лондонской арены "Уэмбли": мэр английской столицы Садик Хан ожидаемо удовлетворил запрос промоутера Эдди Херна на установку дополнительных 10 000 посадочных мест – таким образом, вечер бокса, главным событием которого станет титульный поединок в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, смогут посетить 90 000 зрителей.

Таким образом, этот поединок станет самым посещаемым боксерским боем в Англии.

Напомним, что 80 000 билетов на трибуны были проданы за считанные часы во время двух этапов продаж – в декабре и в середине января. Дополнительная партия билетов поступит в продажу 1 февраля по цене 40, 60 и 80 евро.

В поединке Джошуа – Кличко на кону будут стоять как принадлежащий Энтони титул чемпиона мира по версии IBF, так и вакантные ныне пояса WBA Super и IBO.