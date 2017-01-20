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Боец смешанных единоборств обвиняется в сексуальных домогательствах к мужчинам http://www.segodnya.ua/img/article/7903/48_main.1484939565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/48_tn.1484939565.jpg Бокс В 2011 году он угодил в тюрьму за избиение собственной жены

Боец смешанных единоборств обвиняется в сексуальных домогательствах к мужчинам

Сегодня, 21:12

В 2011 году он угодил в тюрьму за избиение собственной жены

Бретт Роджерс встречался со знаменитым россиянином Федором Эмельяненко
Бретт Роджерс встречался со знаменитым россиянином Федором Эмельяненко

Бывший боец смешанных единоборств Бретт Роджерс обвиняется в сексуальных домогательствах к мужчинам.

Сейчас Роджерс по факту является бездомным и обитает в городе Сент-Поле (Миннесота). Первый зафиксированный инцидент состоялся в библиотеке города. Роджерс ехал в лифте с работником библиотеки и начал его щупать. Мужчина ударил Роджерса по руке и спросил, что происходит. Экс-боец ничего не ответил и вышел при следующей остановке лифта.

Второй – в туалете рядом с эстакадой Сент-Пола. Роджерс спросил у человека, стоящего рядом с ним у писсуара, хочет ли он заняться с ним сексом в кабинке туалета. Когда мужчина ответил отказом, Роджерс схватил его за ягодицы. Человек немедленно сбежал и сообщил о случившемся в полицию.

Третий случай произошел в тюрьме округа Рэмси, куда Роджерс был помещен после предыдущих нападений. Проснувшись, сокамерник Роджерса обнаружил, что экс-боец "ласкает его". Мужчина не стал немедленно вызывать охранников из страха перед Роджерсом, который он назвал "самым большим и сильным чуваком в тюрьме". Рост бывшего спортсмена – 196 см, а его вес в лучшие годы составлял 121 кг. Сокамерник сообщил об инциденте, сразу же как был освобожден из камеры, и потребовал о возбуждении уголовного дела. Роджерс назвал слова заявителя ложью.

Серьезные проблемы с законом начались у Роджерса в 2011 году после нападения на собственную жену. Боец сломал женщине челюсть и выбил один зуб. Позже он признал себя виновным в нападении третьей степени, и был приговорен к двум месяцам тюрьмы и трем годам условно.

Последний свой бой Роджерс провел в декабре 2015 года. Роджер прославился в 2009 году быстрой победой нокаутом над Андреем Орловским и упорным боем с Федором Емельяненко, в ходе которого он сумел сломать нос российскому бойцу. После поражения Емельяненко карьера Роджерса пошла на спад. 6 своих поединков он провел в России.
смешанные единоборства

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