Аргентинский боксер отстранен от чемпионского боя из-за гепатита

Джонатан Баррос должен был драться с Ли Селби

Аргентинского боксера Джонатана Барроса не допустили до поединка за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 килограмма с британцем Ли Селби из-за положительного результата теста на гепатит.

Бой должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 29 января, но был отменен – по официальной версии, из-за того, что Баррос не соответствовал требованиям Атлетической комиссии штата Невада.

"Его заявочные и медицинские документы не соответствовали требованиям, в том числе по результатам кровяного теста. Из-за этого бой был отменен. Мы ставим в приоритет здоровье и безопасность боксеров", – заявил исполнительный директор комиссии Боб Беннетт.

По информации источника, результаты теста аргентинца дали положительный результат на гепатит. По правилам Атлетической комиссии штата Невада, это ведет к дисквалификации спортсмена и отмене поединка.

Селби стал чемпионом мира по версии IBF в мае 2015 года, победив россиянина Евгения Градовича, и дважды защитил титул.