Юлия Джима – лучшая спортсменка января в Украине
На чемпионате Европы наша биатлонистка завоевала полный комплект наград
По итогам января Национальный олимпийский комитет признал новоиспеченную чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой месяца.
Лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец.
Высокого признания НОК наша олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй, где она Юля завоевала полный комплект наград.
Отметим, что Юлия Джима впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.
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