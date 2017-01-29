Украина заняла четвертое место в одиночной смешанной эстафете

Сегодня, 11:53

За нашу команду выступали Ирина Варвинец и Андрей Доценко

Стрельбище чемпионата Европы. Фото Twitter
Стрельбище чемпионата Европы. Фото Twitter

В польском городе Душники-Здруй прошла одиночная смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону.

Команда Украины выставила на гонку Ирину Варвинец и Андрея Доценко. При чистой стрельбе и пяти дополнительных патронах украинцы финишировали на четвертом месте.

Результаты гонки:

1. Россия – 37.10,2 (0+7)
2. Норвегия – +6,3 (0+7)
3. Польша – +13,9 (0+5)
4. Украина – +20,9 (0+5)
биатлон, Чемпионат Европы, смешанная эстафета, чемпионат Европы по биатлону

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Сегодня|Спорт

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