Украина огласила состав на чемпионат мира по биатлону

В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.

Сегодня стал известен состав сборной Украины, который будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Украину в Австрии представят десять спортсменов:

Женщины:

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

Анастасия Меркушина

Ирина Варвинец

Валя Семеренко

Мужчины:

Сергей Семенов

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Владимир Семаков

Александр Жирный

ЧМ-2017 в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля. В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций