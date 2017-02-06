Украина огласила состав на чемпионат мира по биатлону
В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.
Сегодня стал известен состав сборной Украины, который будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене.
Украину в Австрии представят десять спортсменов:
Женщины:
Юлия Джима
Елена Пидгрушная
Анастасия Меркушина
Ирина Варвинец
Валя Семеренко
Мужчины:
Сергей Семенов
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Владимир Семаков
Александр Жирный
ЧМ-2017 в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля. В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.
Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций
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