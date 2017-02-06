Украина огласила состав на чемпионат мира по биатлону

Сегодня, 13:37

В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.

Фото biathlon.com.ua
Фото biathlon.com.ua

Сегодня стал известен состав сборной Украины, который будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Украину в Австрии представят десять спортсменов:

Женщины:

 Юлия Джима
 Елена Пидгрушная
 Анастасия Меркушина
 Ирина Варвинец
 Валя Семеренко

Мужчины:

 Сергей Семенов
 Артем Прима
 Дмитрий Пидручный
 Владимир Семаков
 Александр Жирный

ЧМ-2017 в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля. В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций
биатлон, Валя Семеренко, Сергей Семенов, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Александр Жирный, чемпионат мира по биатлону, Владимир Семаков

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Источники:

Сегодня|Спорт, Федерация биатлона Украины

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