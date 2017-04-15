Перед Пасхой украинская биатлонистка Наталья Бурдыга вышла замуж за Отченаша

Сегодня, 22:04

Спортсменка завершила карьеру в прошлом году

Наталья и Мартин. Фото Instagram
Наталья и Мартин. Фото Instagram

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш женился на украинке Наталье Бурдыге. Спортсменка в 2016 году завершила свою карьеру.

"Моя жена. Официально", – написал Отченаш в Instagram.

Напомним, 32-летняя уроженка Пермского края Наталья Бурдыга в 2009 году выступила на Кубке мира за сборную России. В 2010-м она приняла украинское гражданство и стала выступать за сборную Украины. Лучшим результатом Бурдыги в общем зачете Кубка мира является 21-е место в сезоне-2011/12.

#mojazena #мояжена #oficialne

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas)

биатлонистка, Наталья Бурдыга

Вы сейчас просматриваете новость "Перед Пасхой украинская биатлонистка Наталья Бурдыга вышла замуж за Отченаша". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования