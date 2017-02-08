Олимпийский чемпион два месяца не целовал свою невесту, чтобы не заболеть

Биатлонист Свендсен не целовался со своей девушкой, чтобы не заболеть перед чемпионатом мира

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен заявил, что два месяца избегал поцелуев со своей невестой из-за боязни заболеть перед чемпионатом мира 2017 года, который пройдет 9-19 февраля в Хохфильцене.

"Мы не целовались с декабря. Я сделал все, чтобы не заболеть. Даже дома. Об этом легко забыть, но это всего лишь на пару месяцев. У меня всегда в кармане под рукой антибактериальное средство. Самое главное для меня – оставаться здоровым. Нельзя сказать, что я думаю об этом постоянно, но первое, что я делаю, когда просыпаюсь, это проверяю состояние своего горла. Я могу также делать это посреди ночи", – цитирует Свендсена NRK.

История об отказе от поцелуев примечательна тем, что Свендсен сделал предложение своей подруге Саманте Скугранд за два дня до Рождества. Невеста биатлониста заявила, что именно она предложила Свендсену избегать поцелуев.

"Это была моя идея, а не его. Я очень редко болею, но понимаю, что приношу с собой домой микробов. Спортсмены очень уязвимы. Он (Эмиль) много болел в последние несколько лет, и я не хочу быть причиной новых заболеваний", – сказала Скугранд.

По информации телерадиовещательной корпорации, норвежцы на чемпионате мира в Хохфильцене в рамках мер предосторожности будут избегать контактов с большим скоплением людей и принимать пищу отдельно от других гостей в их отеле.

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