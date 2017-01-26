Меркушина завоевала первую медаль для Украины на чемпионате Европы по биатлону

В первый день континентального первенства копилка украинской сборной пополнилась "бронзой"

В польском Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Первую медаль в составе сборной Украины завоевала Анастасия Меркушина. Украинка допустила один промах на втором огневом рубеже и отстала от лидера больше, чем на минуту.

Победу в гонке отпраздновала россиянка Ирина Старых. Второй к финишу пришла ее соотечественница Светлана Слепцова.

Еще одна украинка Юлия Журавок стала 11-й, а Яна Бондарь финишировала 14-й.

Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7

2. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8

3. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0

...

11. Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1

14. Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7