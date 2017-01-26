Меркушина завоевала первую медаль для Украины на чемпионате Европы по биатлону

Вчера, 16:30

В первый день континентального первенства копилка украинской сборной пополнилась "бронзой"

Анастасия Меркушина. Фото AFP
Анастасия Меркушина. Фото AFP

В польском Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Первую медаль в составе сборной Украины завоевала Анастасия Меркушина. Украинка допустила один промах на втором огневом рубеже и отстала от лидера больше, чем на минуту.

Победу в гонке отпраздновала россиянка Ирина Старых. Второй к финишу пришла ее соотечественница Светлана Слепцова.

Еще одна украинка Юлия Журавок стала 11-й, а Яна Бондарь финишировала 14-й.

Индивидуальная гонка. Женщины:
1.  Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7
2.  Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8
3.  Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0
...
11.  Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1
14.  Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7
биатлон, Яна Бондарь, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, чемпионат Европы по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость "Меркушина завоевала первую медаль для Украины на чемпионате Европы по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Федерация биатлона Украины, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлон

Чемпионат Европы-2017 по биатлону проходит в Польше. Фото biathlonworld.com

Чемпионат Европы по биатлону: украинцы оказались за пределами топ-20 в индивидуальной гонке

Вчера, 13:53

Выиграл гонку вернувшийся после дисквалификации из-за допинга россиянин Александр Логинов  

Биатлон

В Польше проходит чемпионат Европы по биатлону. Фото AFP

Чемпионат Европы по биатлону 2017: расписание гонок и трансляций

Вчера, 12:28

С 25 по 29 января в польском городе Душники-Здруй состоится чемпионат Европы по биатлону

Другие

Стало известно, как делают Хрустальные глобусы для биатлонистов

24 Января, 13:47

Награду получают лучшие спортсмены по итогам выступления на Кубке мира

Другие

Владимир Брынзак. Фото biathlon.com.ua

Глава украинского биатлона: "На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно"

22 Января, 19:00

Абрамова поедет со сборной на чемпионат мира, Виту Семеренко в этом сезоне точно не увидим

Другие

Фото AFP

Женская сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций

22 Января, 18:16

Наши биатлонистки удерживают третье место в зачете эстафет

Биатлон

Сергей Семенов с бронзовой наградой. Фото IBU

Онлайн шестого этапа Кубка мира по биатлону: новости, расписание и результаты

22 Января, 17:08

Первый подиум в сезоне Украине принес Сергей Семенов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования