Кубок мира по биатлону 2016/17: расписание и результаты

Вчера, 20:19

Календарь всех девяти этапов Кубка мира по биатлону, результаты всех завершенных гонок и расписание предстоящих этапов

Женская команда завоевала &quot;бронзу&quot; в эстафете на втором этапе - в Поклюке. Фото AFP
Женская команда завоевала "бронзу" в эстафете на втором этапе - в Поклюке. Фото AFP

Кубок мира по биатлону 2016/2017 стартовал 27 ноября 2016 года в шведском городе Эстерсунде и завершится 19 марта 2017 года в норвежском Холменколлене. Всего будет девять этапов. Первоначально восьмой этап предполагалось провести в Тюмени (Россия), однако уже по ходу сезона было принято решение перенести этап в финский Контиолахти.

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

Этапы Кубка мира по биатлону 2016/17:

Этап 1 – Эстерсунд (Швеция), 27 ноября – 4 декабря
Этап 2 – Поклюка (Словения), 9 – 11 декабря
Этап 3 – Нове-Место (Чехия), 15 – 18 декабря
Этап 4 – Оберхоф (Германия), 5 – 8 января
Этап 5 – Рупольдинг (Германия), 11 – 15 января
Этап 6 – Антхольц-Антерсельва (Италия), 19 – 22 января
Этап 7 – Пхенчхан (Южная Корея), 2 – 5 марта
Этап 8 – Контиолахти (Финляндия), 9 – 12 марта
Этап 9 – Холменколлен (Норвегия), 17 – 19 марта

Дистанции на всех этапах одинаковые:

  • индивидуальная гонка – 20 км у мужчин и 15 км у женщин
  • спринт – 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин
  • гонка преследования – 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин
  • масс-старт – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин
  • эстафеты – 4х7,5 км у мужчин и 4х5 км у женщин.

ЭТАП №1. ЭСТЕРСУНД, 27 ноября – 4 декабря 2016

27/11 Смешанная эстафета:

27/11 Одиночная смешанная эстафета:
1. Норвегия Норвегия (0+6) 1:10:57.1
2. Германия Германия (0+6) +33.7
3. Италия Италия (1+12) +44.2

10. Украина Украина (2+9) +2:52.2		 1. Франция Франция (0+4) 35:43.5
2. Австрия Австрия (0+6) +16.0
3. Германия Германия (0+5) +25.2

9. Украина Украина (0+5) +2:26.9
01/12 Индивидуальная гонка, мужчины:

30/11 Индивидуальная гонка, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+2+0+0) 51:33.8
2.  Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+2) +29.5 
3.  Владимир Чепелин (1+0+0+0) +1:24.3
...
41.  Владимир Семаков (0+1+1+1) +5:33.3
53.  Виталий Кильчицкий (2+0+2+1) +6:57.6
59.  Артем Прима (1+2+1+3) +7:25.7
91.  Александр Жирный (2+1+2+3) +10:45.6
92.  Сергей Семенов (1+4+2+4) +10:54.2
 1.  Лаура Далмайер (0+0+1+1) 46:14.0
2.  Анаис Бескон (0+0+0+1) +15.8
3.  Дарья Юркевич (0+0+0+0) +1:17.3
...
11.  Юлия Журавок (0+1+0+1) +3:33.7
13.  Елена Пидгрушная (0+3+1+0) +4:09.6
20.  Юлия Джима (2+1+1+2) +4:26.2
34.  Ирина Варвинец (0+3+0+1) +5:35.8
48.  Анастасия Меркушина (4+0+2+1) +7:05.4
66.  Яна Бондарь (4+1+1+2) +8:19.9

03/12 Спринт, мужчины:

03/12 Спринт, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+0) 23:31.9
2.  Фредрик Линдстрем (0+0) +41.5
3.  Арнд Пайффер (0+0) +43.6
...
9.  Дмитрий Пидручный (0+0) +56.5
20.  Артем Прима (0+0) +1:14.1
34.  Виталий Кильчицкий (1+0) +1:44.4
37.  Сергей Семенов (0+1) +1:48.8
75.  Владимир Семаков (1+2) +2:54.9

 1.  Мари Дорэн Абер (0+0) 20:09.7
2.  Кайса Макаряйнен (0+1) +11.4
3.  Габриэла Коукалова (0+0) +19.9
...
21.  Юлия Джима (1+1) +1:19.5
23.  Ирина Варвинец (0+0) +1:24.0
29.  Елена Пидгрушная (2+0) +1:31.1
39.  Яна Бондарь (1+1) +1:56.7
61.  Юлия Журавок (1+1) +2:38.6
77.  Анастасия Меркушина (2+2) +3:07.7

04/12 Гонка преследования, мужчины:

04/12 Гонка преследования, женщины:
1.  Антон Бабиков (0+0+1+0) 31:22.3
2.  Максим Цветков (0+0+0+0) +10.5
3.  Мартен Фуркад (2+0+0+2) +15.2
...
13.  Дмитрий Пидручный (1+1+0+1) +1:15.5
24.  Артем Прима (0+0+0+2) +1:42.4
49.  Виталий Кильчицкий (1+3+0+1) +3:38.1
52.  Сергей Семенов (2+0+1+3) +3:55.9		 1.  Габриэла Коукалова (0+0+1+0) 31:43.3
2.  Лаура Далмайер (0+1+1+0) +8.4
3.  Доротея Вирер (0+0+0+0) +21.4
...
9.  Юлия Джима (0+2+0+0) +1:21.7
23.  Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +3:04.4
33.  Яна Бондарь (0+0+3+1) +3:33.9
52.  Ирина Варвинец (3+1+2+0) +5:39.2

ЭТАП №2. ПОКЛЮКА, 9 -11 декабря 2016

09/12 Спринт, мужчины:

09/12 Спринт, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+0) 23:11.7
2.  Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +13.7
3.  Антон Шипулин (0+0) +15.1 
...
25.  Сергей Семенов (0+1) +1:18.1
39.  Артем Прима (1+1) +1:39.3
46.  Дмитрий Пидручный (1+2) +1:49.8
60.  Виталий Кильчицкий (1+2) +2:13.6
81.  Александр Жирный (1+2) +2:58.9
 1.  Лаура Далмайер (0+0) 19:51.7
2.  Жюстин Бреза (0+0) +3.5
3.  Марте Олсбю (0+0) +21.3
...
15.  Елена Пидгрушная (0+0) +55.8
28.  Юлия Джима (0+2) +1:23.1
42.  Юлия Журавок (0+0) +1:46.5
64.  Ирина Варвинец (1+1) +2:31.9
82.  Надежда Белкина (0+1) +3:14.2
97.  Яна Бондарь (2+4) +3:52.1

10/12 Гонка преследования, мужчины:

10/12 Гонка преследования, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+0+0+0) 30:27.4
2.  Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +6.0 
3.  Антон Шипулин (0+0+0+1) +6.2
...
23.  Артем Прима (1+0+1+0) +2:22.8
24.  Сергей Семенов (0+1+0+1) +2:24.8
30.  Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:39.1		 1.  Лаура Далмайер (0+2+0+0) 30:43.1
2.  Кайса Макаряйнен (0+0+1+1) +16.8
3.  Ева Пускарчикова (1+0+0+0) +18.7
...
11.  Юлия Джима (0+0+0+2) +1:06.3
27.  Елена Пидгрушная (0+0+0+0) +1:51.8
44.  Юлия Журавок (0+0+1+0) +2:59.4

10/12 Эстафета, мужчины:

10/12 Эстафета, женщины:
1. Франция Франция (0+7) 1:11.56.5
2. Россия Россия (1+6) +15.7
3. Германия Германия (0+11) +21.5
4. Украина Украина (0+6) +36.3
5. Чехия Чехия (0+6) +48.9 
6. Австрия Австрия (1+6) +54.2
7. Италия Италия (0+9) +1:04.1
8. Швейцария Швейцария (0+10) +1:05.6		 1. Германия Германия (0+9) 1:11:31.1
2. Франция Франция (0+3) +10.1
3. Украина Украина (0+3) +37.7
4. Чехия Чехия (2+9) +56.3 
5. Норвегия Норвегия (2+15) +2:01.6
6. Россия Россия (0+8) +2:08.6
7. Польша Польша (0+6) +2:19.4
8. Швеция Швеция (0+6) +2:19.6

ЭТАП №3. НОВЕ-МЕСТО, 15 – 18 декабря 2016


15/12 Спринт, мужчины:

16/12 Спринт, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+1) 23:48.0
2.  Антон Шипулин (0+0) +1.6 
3.  Эмиль Свендсен (0+1) +6.4
...
7.  Сергей Семенов (0+0) +18.8
22.  Дмитрий Пидручный (1+0) +50.2
23.  Артем Прима (1+0) +57.2
27.  Виталий Кильчицкий (0+0) +1:05.5
72.  Александр Жирный (1+1) +2:29.9
 1.  Татьяна Акимова (0+0) 21:58.9
2.  Анаис Шевалье (0+0) +4.3
3.  Сьюзан Данкли (0+0) +5.1
...
19.  Ирина Варвинец (0+0) +51.3
28.  Яна Бондарь (1+0) +1:12.1
34.  Юлия Джима (2+1) +1:23.6
46.  Елена Пидгрушная (1+2) +1:38.2
48.  Анастасия Меркушина (1+1) +1:38.7
53.  Юлия Журавок (0+1) +1:46.8

17/12 Гонка преследования, мужчины:

17/12 Гонка преследования, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+0+1+0) 32:53.6
2.  Антон Шипулин (0+0+1+1) +30.2
3.  Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) +38.3
...
17.  Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:46.0
21.  Сергей Семенов (0+1+1+1) +2:02.5
27.  Артем Прима (1+1+1+0) +2:08.8
45.  Виталий Кильчицкий (2+0+1+2) +3:57.6
 1.  Анаис Шевалье (1+0+0+0) 30:38.1
2.  Доротея Вирер (0+1+1+0) +9.5
3.  Татьяна Акимова (1+0+0+0) +19.4
...
13.  Юлия Джима (0+0+1+0) +1:29.8
16.  Ирина Варвинец (0+0+0+0) +1:40.2
43.  Елена Пидгрушная (1+1+2+1) +3:38.0
44.  Анастасия Меркушина (3+0+0+0) +3:43.9
50.  Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:10.0

18/12 Масс-старт, мужчины:

18/12 Масс-старт, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+1+0+0) 36:18.9
2.  Симон Шемпп (1+1+0+0) +8.3
3.  Антон Бабиков (0+0+0+1) +9.4
...
5.  Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +10.2
17.  Сергей Семенов (0+1+1+1) +57.2		 1.  Габриэла Коукалова (0+1+0+0) 34:42.1
2.  Лаура Далмайер (2+0+0+0) +3.1
3.  Доротея Вирер (1+0+0+0) +9.7
...
15.  Елена Пидгрушная (0+0+1+1) +1:14.1
19.  Юлия Джима (1+0+2+2) +1:40.5

ЭТАП №4. ОБЕРХОФ, 5 – 8 января 2017

05/01 Спринт, мужчины:

06/01 Спринт, женщины:
1.  Джулиан Эберхард (1+0) 27:26.8
2.  Михал Шлезингр (0+1) +10.8
3.  Доминик Виндиш (0+1) +40.3
...
14.  Сергей Семенов (0+2) +1:09.5
23.  Виталий Кильчицкий (1+0) +1:33.7
28.  Владимир Семаков (2+0) +1:40.1
56.  Артем Прима (2+3) +2:28.1		 1.  Габриэла Коукалова (0+0) 22:28.5
2.  Кайса Макаряйнен (0+2) +21.3
3.  Мари Дорэн Абер (0+1) +24.0
...
7.  Елена Пидгрушная (0+0) +51.3
15.  Юлия Джима (1+1) +1:28.0
19.  Анастасия Меркушина (0+0) +1:30.2
55.  Юлия Журавок (0+1) +2:46.9
56.  Ирина Варвинец (0+1) +2:47.8

07/01 Гонка преследования, мужчины:

07/01 Гонка преследования, женщины:
1.  Мартен Фуркад (1+0+0+0) 36:45.0
2.  Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09.9
3.  Доминик Виндиш (0+0+3+2) +1:32.4
...
9.  Артем Прима (1+0+0+1) +1:55.3
13.  Владимир Семаков (0+0+1+0) +2:08.8
29.  Сергей Семенов (1+3+1+2) +3:39.1
48.  Виталий Кильчицкий (3+1+2+3) +6:25.6		 1.  Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) 34:33.3
2.  Габриэла Коукалова (0+0+1+2) +38.8
3.  Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:12.0
...
15.  Юлия Джима (0+0+2+3) +3:19.9
39.  Анастасия Меркушина (1+3+1+1) +4:43.1
47.  Юлия Журавок (0+0+2+2) +7:04.6
 Елена Пидгрушная (0+1+3+) – не финишировала

08/01 Масс-старт, мужчины:

08/01 Масс-старт, женщины:
1.  Симон Шемпп (0+0+1+0) 38:30.9
2.  Эрик Лессер (0+0+0+1) +0.4
3.  Мартен Фуркад (0+0+2+0) +0.4
...
23.  Сергей Семенов (1+3+0+1) +2:15.2
25.  Владимир Семаков (0+1+0+1) +2:20.3
27.  Дмитрий Пидручный (1+1+1+0) +2:43.3		 1.  Габриэла Коукалова (0+0+0+0) 37:20.5
2.  Лаура Далмайер (0+0+1+0) +31.5
3.  Ева Пускарчикова (0+0+0+0) +45.3
...
5.  Юлия Джима (1+0+2+0) +1:12.6
16.  Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +2:06.9

ЭТАП №5. РУПОЛЬДИНГ, 11 – 15 января 2017

11/01 Эстафета, мужчины:

12/01 Эстафета, женщины:
1. Норвегия Норвегия (0+5) 1:13:40.7
2. Россия Россия (0+2) +5.1
3. Германия Германия (1+9) +23.5
4. Украина Украина (0+6) +28.0
5. Чехия Чехия (1+9) +32.6
6. Швеция Швеция (0+8) +1:09.9
7. Австрия Австрия (2+9) +1:13.7
8. Болгария Болгария (1+7) +1:14.3		 1. Германия Германия (0+6) 1:09:53.0
2. Франция Франция (0+7) +3.5
3. Норвегия Норвегия (0+1) +4.5
4. Украина Украина (0+3) +8.8
5. Италия Италия (0+6) +1:51.5
6. Чехия Чехия (1+10) +1:51.7
7. Швеция Швеция (0+4) +2:34.7
8. Беларусь Беларусь (0+10) +2:39.0

13/01 Спринт, мужчины:

14/01 Спринт, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+0) 22:34.2
2.  Джулиан Эберхард (0+0) +18.0
3.  Эмиль Свендсен (0+0) +39.7
...
7.  Дмитрий Пидручный (0+0) +59.5
35.  Артем Прима (1+1) +1:46.3
47.  Виталий Кильчицкий (0+1) +2:01.2
48.  Сергей Семенов (1+2) +2:03.0
61.  Владимир Семаков (2+0) +2:23.0		 1.  Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8
2.  Габриэла Коукалова (0+0) +22.0
3.  Лаура Далмайер (0+0) +30.1
...
11.  Юлия Джима (1+1) +1:27.9
23.  Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0
30.  Валя Семеренко (1+1) +2:11.8
41.  Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2
52.  Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9

15/01 Гонка преследования, мужчины:

15/01 Гонка преследования, женщины:
1.  Мартен Фуркад (0+2+1+0) 33:57.5
2.  Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +18.3
3.  Михал Крчмар (0+0+0+0) +19.5
...
18.  Дмитрий Пидручный (1+0+2+0) +1:08.9
27.  Артем Прима (1+0+0+0) +1:34.7
46.  Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:56.5
 1.  Кайса Макаряйнен (0+0+1+0) 30:58.0
2.  Габриэла Коукалова (2+0+0+0) +1:00.9
3.  Мари Дорэн Абер (1+0+1+1) +1:23.1
...
20.  Ирина Варвинец (0+0+0+0) +2:46.1
23.  Анастасия Меркушина (0+1+1+1) +3:01.5
28.  Валя Семеренко (1+0+1+0) +3:23.4
43.  Юлия Джима (2+1+3+2) +4:28.8

ЭТАП №6. АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА, 19 – 22 января 2017

20/01 Индивидуальная гонка, мужчины:

19/01 Индивидуальная гонка, женщины:
1.  Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1
2.  Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0
3.  Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8
...
16.  Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1
45.  Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1
49.  Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0
83.  Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1

 1.  Лаура Далмайер (1+1+0+0) 44:48.7
2.  Анаис Шевалье (0+1+0+0) +3.8
3.  Алексия Рунггальдье (0+1+0+0) +46.0
...
17.  Елена Пидгрушная (2+0+1+0) +3:04.5
20.  Юлия Джима (1+2+1+1) +3:29.5
34.  Юлия Журавок (1+0+1+2) +5:16.7
58.  Анастасия Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2
76.  Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4
91.  Яна Бондарь (2+4+2+2) +10:53.4

22/01 Масс-старт, мужчины:

21/01 Масс-старт, женщины:
1.  Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 37:04.3
2.  Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7
3.  Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7
...
18.  Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3
22.  Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4
25.  Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2		 1.  Надин Хорхлер (0+0+0+0) 36:11.5
2.  Лаура Далмайер (1+0+0+2) +3.1
3.  Габриэла Коукалова (1+1+0+0) +8.0
...
10.  Юлия Джима (1+1+0+1) +32.0

21/01 Эстафета, мужчины:

22/01 Эстафета, женщины:
1. Германия Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия Россия (0+9) +33.6
4. Украина Украина (0+5) +46.7
5. Австрия Австрия (0+8) +49.2
5. США США (0+10) +1:04.9
7. Франция Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария Швейцария (1+12) +1:48.6		 1. Германия Германия (0+12) 1:09:12.4
2. Франция Франция (0+8) +24.2
3. Италия Италия (0+9) +33.4
4. Украина Украина (0+6) +37.5
5. Россия Россия (0+5) +1:16.0
6. Беларусь Беларусь (0+7) +1:32.7
7. Швеция Швеция (0+10) +1:40.5
8. Финляндия Финляндия (0+8) +1:45.9

ЭТАП №7. ПХЕНЧХАН, 2 – 5 марта 2017

03/03 Спринт, мужчины:

02/03 Спринт, женщины:
начало в 12:00 начало в 13:15

04/03 Гонка преследования, мужчины:

04/03 Гонка преследования, женщины:
начало в 13:30 начало в 11:45

05/03 Эстафета, мужчины:

05/03 Эстафета, женщины:
начало в 12:45 начало в 09:30

ЭТАП №8. КОНТИОЛАХТИ, 10 – 12 марта 2017

10/03 Спринт, мужчины:

10/03 Спринт, женщины:
начало в 15:30 начало в 18:45

11/03 Гонка преследования, мужчины:

11/03 Гонка преследования, женщины:
начало в 13:00 начало в 16:15

12/03 Смешанная эстафета:

12/03 Одиночная смешанная эстафета:
начало в 17:15 начало в 14:30

ЭТАП №9. ХОЛМЕНКОЛЛЕН, 17 – 19 марта 2017

17/03 Спринт, мужчины:

17/03 Спринт, женщины:
начало в 17:30 начало в 15:00

18/03 Гонка преследования, мужчины:

18/03 Гонка преследования, женщины:
начало в 16:00 начало в 13:45

19/03 Масс-старт, мужчины:

19/03 Масс-старт, женщины:
начало в 14:30 начало в 12,:15

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Сегодня|Спорт

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