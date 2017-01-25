Кубок мира по биатлону 2016/17: расписание и результаты

Кубок мира по биатлону 2016/2017 стартовал 27 ноября 2016 года в шведском городе Эстерсунде и завершится 19 марта 2017 года в норвежском Холменколлене. Всего будет девять этапов. Первоначально восьмой этап предполагалось провести в Тюмени (Россия), однако уже по ходу сезона было принято решение перенести этап в финский Контиолахти.

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

Этапы Кубка мира по биатлону 2016/17:

Этап 1 – Эстерсунд (Швеция), 27 ноября – 4 декабря

Этап 2 – Поклюка (Словения), 9 – 11 декабря

Этап 3 – Нове-Место (Чехия), 15 – 18 декабря

Этап 4 – Оберхоф (Германия), 5 – 8 января

Этап 5 – Рупольдинг (Германия), 11 – 15 января

Этап 6 – Антхольц-Антерсельва (Италия), 19 – 22 января

Этап 7 – Пхенчхан (Южная Корея), 2 – 5 марта

Этап 8 – Контиолахти (Финляндия), 9 – 12 марта

Этап 9 – Холменколлен (Норвегия), 17 – 19 марта

Дистанции на всех этапах одинаковые:

индивидуальная гонка – 20 км у мужчин и 15 км у женщин

спринт – 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин

гонка преследования – 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин

масс-старт – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин

эстафеты – 4х7,5 км у мужчин и 4х5 км у женщин.

ЭТАП №1. ЭСТЕРСУНД, 27 ноября – 4 декабря 2016





27/11 Смешанная эстафета: 27/11 Одиночная смешанная эстафета: 1. Норвегия (0+6) 1:10:57.1

2. Германия (0+6) +33.7

3. Италия (1+12) +44.2



10. Украина (2+9) +2:52.2 1. Франция (0+4) 35:43.5

2. Австрия (0+6) +16.0

3. Германия (0+5) +25.2



9. Украина (0+5) +2:26.9 01/12 Индивидуальная гонка, мужчины: 30/11 Индивидуальная гонка, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+2+0+0) 51:33.8

2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+2) +29.5

3. Владимир Чепелин (1+0+0+0) +1:24.3

...

41. Владимир Семаков (0+1+1+1) +5:33.3

53. Виталий Кильчицкий (2+0+2+1) +6:57.6

59. Артем Прима (1+2+1+3) +7:25.7

91. Александр Жирный (2+1+2+3) +10:45.6

92. Сергей Семенов (1+4+2+4) +10:54.2

1. Лаура Далмайер (0+0+1+1) 46:14.0

2. Анаис Бескон (0+0+0+1) +15.8

3. Дарья Юркевич (0+0+0+0) +1:17.3

...

11. Юлия Журавок (0+1+0+1) +3:33.7

13. Елена Пидгрушная (0+3+1+0) +4:09.6

20. Юлия Джима (2+1+1+2) +4:26.2

34. Ирина Варвинец (0+3+0+1) +5:35.8

48. Анастасия Меркушина (4+0+2+1) +7:05.4

66. Яна Бондарь (4+1+1+2) +8:19.9 03/12 Спринт, мужчины: 03/12 Спринт, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+0) 23:31.9

2. Фредрик Линдстрем (0+0) +41.5

3. Арнд Пайффер (0+0) +43.6

...

9. Дмитрий Пидручный (0+0) +56.5

20. Артем Прима (0+0) +1:14.1

34. Виталий Кильчицкий (1+0) +1:44.4

37. Сергей Семенов (0+1) +1:48.8

75. Владимир Семаков (1+2) +2:54.9



1. Мари Дорэн Абер (0+0) 20:09.7

2. Кайса Макаряйнен (0+1) +11.4

3. Габриэла Коукалова (0+0) +19.9

...

21. Юлия Джима (1+1) +1:19.5

23. Ирина Варвинец (0+0) +1:24.0

29. Елена Пидгрушная (2+0) +1:31.1

39. Яна Бондарь (1+1) +1:56.7

61. Юлия Журавок (1+1) +2:38.6

77. Анастасия Меркушина (2+2) +3:07.7 04/12 Гонка преследования, мужчины: 04/12 Гонка преследования, женщины: 1. Антон Бабиков (0+0+1+0) 31:22.3

2. Максим Цветков (0+0+0+0) +10.5

3. Мартен Фуркад (2+0+0+2) +15.2

...

13. Дмитрий Пидручный (1+1+0+1) +1:15.5

24. Артем Прима (0+0+0+2) +1:42.4

49. Виталий Кильчицкий (1+3+0+1) +3:38.1

52. Сергей Семенов (2+0+1+3) +3:55.9 1. Габриэла Коукалова (0+0+1+0) 31:43.3

2. Лаура Далмайер (0+1+1+0) +8.4

3. Доротея Вирер (0+0+0+0) +21.4

...

9. Юлия Джима (0+2+0+0) +1:21.7

23. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +3:04.4

33. Яна Бондарь (0+0+3+1) +3:33.9

52. Ирина Варвинец (3+1+2+0) +5:39.2

ЭТАП №2. ПОКЛЮКА, 9 -11 декабря 2016





09/12 Спринт, мужчины: 09/12 Спринт, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+0) 23:11.7

2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +13.7

3. Антон Шипулин (0+0) +15.1

...

25. Сергей Семенов (0+1) +1:18.1

39. Артем Прима (1+1) +1:39.3

46. Дмитрий Пидручный (1+2) +1:49.8

60. Виталий Кильчицкий (1+2) +2:13.6

81. Александр Жирный (1+2) +2:58.9

1. Лаура Далмайер (0+0) 19:51.7

2. Жюстин Бреза (0+0) +3.5

3. Марте Олсбю (0+0) +21.3

...

15. Елена Пидгрушная (0+0) +55.8

28. Юлия Джима (0+2) +1:23.1

42. Юлия Журавок (0+0) +1:46.5

64. Ирина Варвинец (1+1) +2:31.9

82. Надежда Белкина (0+1) +3:14.2

97. Яна Бондарь (2+4) +3:52.1 10/12 Гонка преследования, мужчины: 10/12 Гонка преследования, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 30:27.4

2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +6.0

3. Антон Шипулин (0+0+0+1) +6.2

...

23. Артем Прима (1+0+1+0) +2:22.8

24. Сергей Семенов (0+1+0+1) +2:24.8

30. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:39.1 1. Лаура Далмайер (0+2+0+0) 30:43.1

2. Кайса Макаряйнен (0+0+1+1) +16.8

3. Ева Пускарчикова (1+0+0+0) +18.7

...

11. Юлия Джима (0+0+0+2) +1:06.3

27. Елена Пидгрушная (0+0+0+0) +1:51.8

44. Юлия Журавок (0+0+1+0) +2:59.4 10/12 Эстафета, мужчины: 10/12 Эстафета, женщины: 1. Франция (0+7) 1:11.56.5

2. Россия (1+6) +15.7

3. Германия (0+11) +21.5

4. Украина (0+6) +36.3

5. Чехия (0+6) +48.9

6. Австрия (1+6) +54.2

7. Италия (0+9) +1:04.1

8. Швейцария (0+10) +1:05.6 1. Германия (0+9) 1:11:31.1

2. Франция (0+3) +10.1

3. Украина (0+3) +37.7

4. Чехия (2+9) +56.3

5. Норвегия (2+15) +2:01.6

6. Россия (0+8) +2:08.6

7. Польша (0+6) +2:19.4

8. Швеция (0+6) +2:19.6

ЭТАП №3. НОВЕ-МЕСТО, 15 – 18 декабря 2016





15/12 Спринт, мужчины: 16/12 Спринт, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+1) 23:48.0

2. Антон Шипулин (0+0) +1.6

3. Эмиль Свендсен (0+1) +6.4

...

7. Сергей Семенов (0+0) +18.8

22. Дмитрий Пидручный (1+0) +50.2

23. Артем Прима (1+0) +57.2

27. Виталий Кильчицкий (0+0) +1:05.5

72. Александр Жирный (1+1) +2:29.9

1. Татьяна Акимова (0+0) 21:58.9

2. Анаис Шевалье (0+0) +4.3

3. Сьюзан Данкли (0+0) +5.1

...

19. Ирина Варвинец (0+0) +51.3

28. Яна Бондарь (1+0) +1:12.1

34. Юлия Джима (2+1) +1:23.6

46. Елена Пидгрушная (1+2) +1:38.2

48. Анастасия Меркушина (1+1) +1:38.7

53. Юлия Журавок (0+1) +1:46.8 17/12 Гонка преследования, мужчины: 17/12 Гонка преследования, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+0+1+0) 32:53.6

2. Антон Шипулин (0+0+1+1) +30.2

3. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) +38.3

...

17. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:46.0

21. Сергей Семенов (0+1+1+1) +2:02.5

27. Артем Прима (1+1+1+0) +2:08.8

45. Виталий Кильчицкий (2+0+1+2) +3:57.6

1. Анаис Шевалье (1+0+0+0) 30:38.1

2. Доротея Вирер (0+1+1+0) +9.5

3. Татьяна Акимова (1+0+0+0) +19.4

...

13. Юлия Джима (0+0+1+0) +1:29.8

16. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +1:40.2

43. Елена Пидгрушная (1+1+2+1) +3:38.0

44. Анастасия Меркушина (3+0+0+0) +3:43.9

50. Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:10.0 18/12 Масс-старт, мужчины: 18/12 Масс-старт, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+1+0+0) 36:18.9

2. Симон Шемпп (1+1+0+0) +8.3

3. Антон Бабиков (0+0+0+1) +9.4

...

5. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +10.2

17. Сергей Семенов (0+1+1+1) +57.2 1. Габриэла Коукалова (0+1+0+0) 34:42.1

2. Лаура Далмайер (2+0+0+0) +3.1

3. Доротея Вирер (1+0+0+0) +9.7

...

15. Елена Пидгрушная (0+0+1+1) +1:14.1

19. Юлия Джима (1+0+2+2) +1:40.5

ЭТАП №4. ОБЕРХОФ, 5 – 8 января 2017

05/01 Спринт, мужчины: 06/01 Спринт, женщины: 1. Джулиан Эберхард (1+0) 27:26.8

2. Михал Шлезингр (0+1) +10.8

3. Доминик Виндиш (0+1) +40.3

...

14. Сергей Семенов (0+2) +1:09.5

23. Виталий Кильчицкий (1+0) +1:33.7

28. Владимир Семаков (2+0) +1:40.1

56. Артем Прима (2+3) +2:28.1 1. Габриэла Коукалова (0+0) 22:28.5

2. Кайса Макаряйнен (0+2) +21.3

3. Мари Дорэн Абер (0+1) +24.0

...

7. Елена Пидгрушная (0+0) +51.3

15. Юлия Джима (1+1) +1:28.0

19. Анастасия Меркушина (0+0) +1:30.2

55. Юлия Журавок (0+1) +2:46.9

56. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.8 07/01 Гонка преследования, мужчины: 07/01 Гонка преследования, женщины: 1. Мартен Фуркад (1+0+0+0) 36:45.0

2. Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09.9

3. Доминик Виндиш (0+0+3+2) +1:32.4

...

9. Артем Прима (1+0+0+1) +1:55.3

13. Владимир Семаков (0+0+1+0) +2:08.8

29. Сергей Семенов (1+3+1+2) +3:39.1

48. Виталий Кильчицкий (3+1+2+3) +6:25.6 1. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) 34:33.3

2. Габриэла Коукалова (0+0+1+2) +38.8

3. Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:12.0

...

15. Юлия Джима (0+0+2+3) +3:19.9

39. Анастасия Меркушина (1+3+1+1) +4:43.1

47. Юлия Журавок (0+0+2+2) +7:04.6

Елена Пидгрушная (0+1+3+) – не финишировала 08/01 Масс-старт, мужчины: 08/01 Масс-старт, женщины: 1. Симон Шемпп (0+0+1+0) 38:30.9

2. Эрик Лессер (0+0+0+1) +0.4

3. Мартен Фуркад (0+0+2+0) +0.4

...

23. Сергей Семенов (1+3+0+1) +2:15.2

25. Владимир Семаков (0+1+0+1) +2:20.3

27. Дмитрий Пидручный (1+1+1+0) +2:43.3 1. Габриэла Коукалова (0+0+0+0) 37:20.5

2. Лаура Далмайер (0+0+1+0) +31.5

3. Ева Пускарчикова (0+0+0+0) +45.3

...

5. Юлия Джима (1+0+2+0) +1:12.6

16. Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +2:06.9



ЭТАП №5. РУПОЛЬДИНГ, 11 – 15 января 2017

11/01 Эстафета, мужчины: 12/01 Эстафета, женщины: 1. Норвегия (0+5) 1:13:40.7

2. Россия (0+2) +5.1

3. Германия (1+9) +23.5

4. Украина (0+6) +28.0

5. Чехия (1+9) +32.6

6. Швеция (0+8) +1:09.9

7. Австрия (2+9) +1:13.7

8. Болгария (1+7) +1:14.3 1. Германия (0+6) 1:09:53.0

2. Франция (0+7) +3.5

3. Норвегия (0+1) +4.5

4. Украина (0+3) +8.8

5. Италия (0+6) +1:51.5

6. Чехия (1+10) +1:51.7

7. Швеция (0+4) +2:34.7

8. Беларусь (0+10) +2:39.0 13/01 Спринт, мужчины: 14/01 Спринт, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+0) 22:34.2

2. Джулиан Эберхард (0+0) +18.0

3. Эмиль Свендсен (0+0) +39.7

...

7. Дмитрий Пидручный (0+0) +59.5

35. Артем Прима (1+1) +1:46.3

47. Виталий Кильчицкий (0+1) +2:01.2

48. Сергей Семенов (1+2) +2:03.0

61. Владимир Семаков (2+0) +2:23.0 1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8

2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0

3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1

...

11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9

23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0

30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8

41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2

52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9 15/01 Гонка преследования, мужчины: 15/01 Гонка преследования, женщины: 1. Мартен Фуркад (0+2+1+0) 33:57.5

2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +18.3

3. Михал Крчмар (0+0+0+0) +19.5

...

18. Дмитрий Пидручный (1+0+2+0) +1:08.9

27. Артем Прима (1+0+0+0) +1:34.7

46. Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:56.5

1. Кайса Макаряйнен (0+0+1+0) 30:58.0

2. Габриэла Коукалова (2+0+0+0) +1:00.9

3. Мари Дорэн Абер (1+0+1+1) +1:23.1

...

20. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +2:46.1

23. Анастасия Меркушина (0+1+1+1) +3:01.5

28. Валя Семеренко (1+0+1+0) +3:23.4

43. Юлия Джима (2+1+3+2) +4:28.8

ЭТАП №6. АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА, 19 – 22 января 2017

20/01 Индивидуальная гонка, мужчины: 19/01 Индивидуальная гонка, женщины: 1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1

2. Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0

3. Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8

...

16. Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1

45. Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1

49. Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0

83. Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1



1. Лаура Далмайер (1+1+0+0) 44:48.7

2. Анаис Шевалье (0+1+0+0) +3.8

3. Алексия Рунггальдье (0+1+0+0) +46.0

...

17. Елена Пидгрушная (2+0+1+0) +3:04.5

20. Юлия Джима (1+2+1+1) +3:29.5

34. Юлия Журавок (1+0+1+2) +5:16.7

58. Анастасия Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2

76. Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4

91. Яна Бондарь (2+4+2+2) +10:53.4 22/01 Масс-старт, мужчины: 21/01 Масс-старт, женщины: 1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 37:04.3

2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7

3. Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7

...

18. Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3

22. Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4

25. Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2 1. Надин Хорхлер (0+0+0+0) 36:11.5

2. Лаура Далмайер (1+0+0+2) +3.1

3. Габриэла Коукалова (1+1+0+0) +8.0

...

10. Юлия Джима (1+1+0+1) +32.0



21/01 Эстафета, мужчины: 22/01 Эстафета, женщины: 1. Германия (0+7) 1:13:57.2

2. Норвегия (0+9) +0.1

3. Россия (0+9) +33.6

4. Украина (0+5) +46.7

5. Австрия (0+8) +49.2

5. США (0+10) +1:04.9

7. Франция (1+14) +1:34.7

8. Швейцария (1+12) +1:48.6 1. Германия (0+12) 1:09:12.4

2. Франция (0+8) +24.2

3. Италия (0+9) +33.4

4. Украина (0+6) +37.5

5. Россия (0+5) +1:16.0

6. Беларусь (0+7) +1:32.7

7. Швеция (0+10) +1:40.5

8. Финляндия (0+8) +1:45.9

ЭТАП №7. ПХЕНЧХАН, 2 – 5 марта 2017

03/03 Спринт, мужчины: 02/03 Спринт, женщины: начало в 12:00 начало в 13:15 04/03 Гонка преследования, мужчины: 04/03 Гонка преследования, женщины: начало в 13:30 начало в 11:45 05/03 Эстафета, мужчины: 05/03 Эстафета, женщины: начало в 12:45 начало в 09:30

ЭТАП №8. КОНТИОЛАХТИ, 10 – 12 марта 2017

10/03 Спринт, мужчины: 10/03 Спринт, женщины: начало в 15:30 начало в 18:45 11/03 Гонка преследования, мужчины: 11/03 Гонка преследования, женщины: начало в 13:00 начало в 16:15 12/03 Смешанная эстафета: 12/03 Одиночная смешанная эстафета: начало в 17:15 начало в 14:30

ЭТАП №9. ХОЛМЕНКОЛЛЕН, 17 – 19 марта 2017

17/03 Спринт, мужчины: 17/03 Спринт, женщины: начало в 17:30 начало в 15:00 18/03 Гонка преследования, мужчины: 18/03 Гонка преследования, женщины: начало в 16:00 начало в 13:45 19/03 Масс-старт, мужчины: 19/03 Масс-старт, женщины: начало в 14:30 начало в 12,:15

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)