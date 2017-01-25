Кубок мира по биатлону 2016/17: расписание и результаты
Календарь всех девяти этапов Кубка мира по биатлону, результаты всех завершенных гонок и расписание предстоящих этапов
Кубок мира по биатлону 2016/2017 стартовал 27 ноября 2016 года в шведском городе Эстерсунде и завершится 19 марта 2017 года в норвежском Холменколлене. Всего будет девять этапов. Первоначально восьмой этап предполагалось провести в Тюмени (Россия), однако уже по ходу сезона было принято решение перенести этап в финский Контиолахти.
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Этапы Кубка мира по биатлону 2016/17:
Этап 1 – Эстерсунд (Швеция), 27 ноября – 4 декабря
Этап 2 – Поклюка (Словения), 9 – 11 декабря
Этап 3 – Нове-Место (Чехия), 15 – 18 декабря
Этап 4 – Оберхоф (Германия), 5 – 8 января
Этап 5 – Рупольдинг (Германия), 11 – 15 января
Этап 6 – Антхольц-Антерсельва (Италия), 19 – 22 января
Этап 7 – Пхенчхан (Южная Корея), 2 – 5 марта
Этап 8 – Контиолахти (Финляндия), 9 – 12 марта
Этап 9 – Холменколлен (Норвегия), 17 – 19 марта
Дистанции на всех этапах одинаковые:
- индивидуальная гонка – 20 км у мужчин и 15 км у женщин
- спринт – 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин
- гонка преследования – 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин
- масс-старт – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин
- эстафеты – 4х7,5 км у мужчин и 4х5 км у женщин.
ЭТАП №1. ЭСТЕРСУНД, 27 ноября – 4 декабря 2016
|27/11 Смешанная эстафета:
|
27/11 Одиночная смешанная эстафета:
|1. Норвегия (0+6) 1:10:57.1
2. Германия (0+6) +33.7
3. Италия (1+12) +44.2
10. Украина (2+9) +2:52.2
|1. Франция (0+4) 35:43.5
2. Австрия (0+6) +16.0
3. Германия (0+5) +25.2
9. Украина (0+5) +2:26.9
|01/12 Индивидуальная гонка, мужчины:
|
30/11 Индивидуальная гонка, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+2+0+0) 51:33.8
2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+2) +29.5
3. Владимир Чепелин (1+0+0+0) +1:24.3
...
41. Владимир Семаков (0+1+1+1) +5:33.3
53. Виталий Кильчицкий (2+0+2+1) +6:57.6
59. Артем Прима (1+2+1+3) +7:25.7
91. Александр Жирный (2+1+2+3) +10:45.6
92. Сергей Семенов (1+4+2+4) +10:54.2
|1. Лаура Далмайер (0+0+1+1) 46:14.0
2. Анаис Бескон (0+0+0+1) +15.8
3. Дарья Юркевич (0+0+0+0) +1:17.3
...
11. Юлия Журавок (0+1+0+1) +3:33.7
13. Елена Пидгрушная (0+3+1+0) +4:09.6
20. Юлия Джима (2+1+1+2) +4:26.2
34. Ирина Варвинец (0+3+0+1) +5:35.8
48. Анастасия Меркушина (4+0+2+1) +7:05.4
66. Яна Бондарь (4+1+1+2) +8:19.9
|
03/12 Спринт, мужчины:
|
03/12 Спринт, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+0) 23:31.9
2. Фредрик Линдстрем (0+0) +41.5
3. Арнд Пайффер (0+0) +43.6
...
9. Дмитрий Пидручный (0+0) +56.5
20. Артем Прима (0+0) +1:14.1
34. Виталий Кильчицкий (1+0) +1:44.4
37. Сергей Семенов (0+1) +1:48.8
75. Владимир Семаков (1+2) +2:54.9
|1. Мари Дорэн Абер (0+0) 20:09.7
2. Кайса Макаряйнен (0+1) +11.4
3. Габриэла Коукалова (0+0) +19.9
...
21. Юлия Джима (1+1) +1:19.5
23. Ирина Варвинец (0+0) +1:24.0
29. Елена Пидгрушная (2+0) +1:31.1
39. Яна Бондарь (1+1) +1:56.7
61. Юлия Журавок (1+1) +2:38.6
77. Анастасия Меркушина (2+2) +3:07.7
|
04/12 Гонка преследования, мужчины:
|
04/12 Гонка преследования, женщины:
|1. Антон Бабиков (0+0+1+0) 31:22.3
2. Максим Цветков (0+0+0+0) +10.5
3. Мартен Фуркад (2+0+0+2) +15.2
...
13. Дмитрий Пидручный (1+1+0+1) +1:15.5
24. Артем Прима (0+0+0+2) +1:42.4
49. Виталий Кильчицкий (1+3+0+1) +3:38.1
52. Сергей Семенов (2+0+1+3) +3:55.9
|1. Габриэла Коукалова (0+0+1+0) 31:43.3
2. Лаура Далмайер (0+1+1+0) +8.4
3. Доротея Вирер (0+0+0+0) +21.4
...
9. Юлия Джима (0+2+0+0) +1:21.7
23. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +3:04.4
33. Яна Бондарь (0+0+3+1) +3:33.9
52. Ирина Варвинец (3+1+2+0) +5:39.2
ЭТАП №2. ПОКЛЮКА, 9 -11 декабря 2016
|09/12 Спринт, мужчины:
|
09/12 Спринт, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+0) 23:11.7
2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +13.7
3. Антон Шипулин (0+0) +15.1
...
25. Сергей Семенов (0+1) +1:18.1
39. Артем Прима (1+1) +1:39.3
46. Дмитрий Пидручный (1+2) +1:49.8
60. Виталий Кильчицкий (1+2) +2:13.6
81. Александр Жирный (1+2) +2:58.9
|1. Лаура Далмайер (0+0) 19:51.7
2. Жюстин Бреза (0+0) +3.5
3. Марте Олсбю (0+0) +21.3
...
15. Елена Пидгрушная (0+0) +55.8
28. Юлия Джима (0+2) +1:23.1
42. Юлия Журавок (0+0) +1:46.5
64. Ирина Варвинец (1+1) +2:31.9
82. Надежда Белкина (0+1) +3:14.2
97. Яна Бондарь (2+4) +3:52.1
|
10/12 Гонка преследования, мужчины:
|
10/12 Гонка преследования, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 30:27.4
2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +6.0
3. Антон Шипулин (0+0+0+1) +6.2
...
23. Артем Прима (1+0+1+0) +2:22.8
24. Сергей Семенов (0+1+0+1) +2:24.8
30. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:39.1
|1. Лаура Далмайер (0+2+0+0) 30:43.1
2. Кайса Макаряйнен (0+0+1+1) +16.8
3. Ева Пускарчикова (1+0+0+0) +18.7
...
11. Юлия Джима (0+0+0+2) +1:06.3
27. Елена Пидгрушная (0+0+0+0) +1:51.8
44. Юлия Журавок (0+0+1+0) +2:59.4
|
10/12 Эстафета, мужчины:
|
10/12 Эстафета, женщины:
|1. Франция (0+7) 1:11.56.5
2. Россия (1+6) +15.7
3. Германия (0+11) +21.5
4. Украина (0+6) +36.3
5. Чехия (0+6) +48.9
6. Австрия (1+6) +54.2
7. Италия (0+9) +1:04.1
8. Швейцария (0+10) +1:05.6
|1. Германия (0+9) 1:11:31.1
2. Франция (0+3) +10.1
3. Украина (0+3) +37.7
4. Чехия (2+9) +56.3
5. Норвегия (2+15) +2:01.6
6. Россия (0+8) +2:08.6
7. Польша (0+6) +2:19.4
8. Швеция (0+6) +2:19.6
ЭТАП №3. НОВЕ-МЕСТО, 15 – 18 декабря 2016
|15/12 Спринт, мужчины:
|
16/12 Спринт, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+1) 23:48.0
2. Антон Шипулин (0+0) +1.6
3. Эмиль Свендсен (0+1) +6.4
...
7. Сергей Семенов (0+0) +18.8
22. Дмитрий Пидручный (1+0) +50.2
23. Артем Прима (1+0) +57.2
27. Виталий Кильчицкий (0+0) +1:05.5
72. Александр Жирный (1+1) +2:29.9
|1. Татьяна Акимова (0+0) 21:58.9
2. Анаис Шевалье (0+0) +4.3
3. Сьюзан Данкли (0+0) +5.1
...
19. Ирина Варвинец (0+0) +51.3
28. Яна Бондарь (1+0) +1:12.1
34. Юлия Джима (2+1) +1:23.6
46. Елена Пидгрушная (1+2) +1:38.2
48. Анастасия Меркушина (1+1) +1:38.7
53. Юлия Журавок (0+1) +1:46.8
|
17/12 Гонка преследования, мужчины:
|
17/12 Гонка преследования, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+0+1+0) 32:53.6
2. Антон Шипулин (0+0+1+1) +30.2
3. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) +38.3
...
17. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:46.0
21. Сергей Семенов (0+1+1+1) +2:02.5
27. Артем Прима (1+1+1+0) +2:08.8
45. Виталий Кильчицкий (2+0+1+2) +3:57.6
|1. Анаис Шевалье (1+0+0+0) 30:38.1
2. Доротея Вирер (0+1+1+0) +9.5
3. Татьяна Акимова (1+0+0+0) +19.4
...
13. Юлия Джима (0+0+1+0) +1:29.8
16. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +1:40.2
43. Елена Пидгрушная (1+1+2+1) +3:38.0
44. Анастасия Меркушина (3+0+0+0) +3:43.9
50. Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:10.0
|
18/12 Масс-старт, мужчины:
|
18/12 Масс-старт, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+1+0+0) 36:18.9
2. Симон Шемпп (1+1+0+0) +8.3
3. Антон Бабиков (0+0+0+1) +9.4
...
5. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +10.2
17. Сергей Семенов (0+1+1+1) +57.2
|1. Габриэла Коукалова (0+1+0+0) 34:42.1
2. Лаура Далмайер (2+0+0+0) +3.1
3. Доротея Вирер (1+0+0+0) +9.7
...
15. Елена Пидгрушная (0+0+1+1) +1:14.1
19. Юлия Джима (1+0+2+2) +1:40.5
ЭТАП №4. ОБЕРХОФ, 5 – 8 января 2017
|05/01 Спринт, мужчины:
|
06/01 Спринт, женщины:
|1. Джулиан Эберхард (1+0) 27:26.8
2. Михал Шлезингр (0+1) +10.8
3. Доминик Виндиш (0+1) +40.3
...
14. Сергей Семенов (0+2) +1:09.5
23. Виталий Кильчицкий (1+0) +1:33.7
28. Владимир Семаков (2+0) +1:40.1
56. Артем Прима (2+3) +2:28.1
|1. Габриэла Коукалова (0+0) 22:28.5
2. Кайса Макаряйнен (0+2) +21.3
3. Мари Дорэн Абер (0+1) +24.0
...
7. Елена Пидгрушная (0+0) +51.3
15. Юлия Джима (1+1) +1:28.0
19. Анастасия Меркушина (0+0) +1:30.2
55. Юлия Журавок (0+1) +2:46.9
56. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.8
|
07/01 Гонка преследования, мужчины:
|
07/01 Гонка преследования, женщины:
|1. Мартен Фуркад (1+0+0+0) 36:45.0
2. Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09.9
3. Доминик Виндиш (0+0+3+2) +1:32.4
...
9. Артем Прима (1+0+0+1) +1:55.3
13. Владимир Семаков (0+0+1+0) +2:08.8
29. Сергей Семенов (1+3+1+2) +3:39.1
48. Виталий Кильчицкий (3+1+2+3) +6:25.6
|1. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) 34:33.3
2. Габриэла Коукалова (0+0+1+2) +38.8
3. Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:12.0
...
15. Юлия Джима (0+0+2+3) +3:19.9
39. Анастасия Меркушина (1+3+1+1) +4:43.1
47. Юлия Журавок (0+0+2+2) +7:04.6
Елена Пидгрушная (0+1+3+) – не финишировала
|
08/01 Масс-старт, мужчины:
|
08/01 Масс-старт, женщины:
|1. Симон Шемпп (0+0+1+0) 38:30.9
2. Эрик Лессер (0+0+0+1) +0.4
3. Мартен Фуркад (0+0+2+0) +0.4
...
23. Сергей Семенов (1+3+0+1) +2:15.2
25. Владимир Семаков (0+1+0+1) +2:20.3
27. Дмитрий Пидручный (1+1+1+0) +2:43.3
|1. Габриэла Коукалова (0+0+0+0) 37:20.5
2. Лаура Далмайер (0+0+1+0) +31.5
3. Ева Пускарчикова (0+0+0+0) +45.3
...
5. Юлия Джима (1+0+2+0) +1:12.6
16. Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +2:06.9
ЭТАП №5. РУПОЛЬДИНГ, 11 – 15 января 2017
|11/01 Эстафета, мужчины:
|
12/01 Эстафета, женщины:
|1. Норвегия (0+5) 1:13:40.7
2. Россия (0+2) +5.1
3. Германия (1+9) +23.5
4. Украина (0+6) +28.0
5. Чехия (1+9) +32.6
6. Швеция (0+8) +1:09.9
7. Австрия (2+9) +1:13.7
8. Болгария (1+7) +1:14.3
|1. Германия (0+6) 1:09:53.0
2. Франция (0+7) +3.5
3. Норвегия (0+1) +4.5
4. Украина (0+3) +8.8
5. Италия (0+6) +1:51.5
6. Чехия (1+10) +1:51.7
7. Швеция (0+4) +2:34.7
8. Беларусь (0+10) +2:39.0
|
13/01 Спринт, мужчины:
|
14/01 Спринт, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+0) 22:34.2
2. Джулиан Эберхард (0+0) +18.0
3. Эмиль Свендсен (0+0) +39.7
...
7. Дмитрий Пидручный (0+0) +59.5
35. Артем Прима (1+1) +1:46.3
47. Виталий Кильчицкий (0+1) +2:01.2
48. Сергей Семенов (1+2) +2:03.0
61. Владимир Семаков (2+0) +2:23.0
|1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8
2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0
3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1
...
11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9
23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0
30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8
41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2
52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9
|
15/01 Гонка преследования, мужчины:
|
15/01 Гонка преследования, женщины:
|1. Мартен Фуркад (0+2+1+0) 33:57.5
2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +18.3
3. Михал Крчмар (0+0+0+0) +19.5
...
18. Дмитрий Пидручный (1+0+2+0) +1:08.9
27. Артем Прима (1+0+0+0) +1:34.7
46. Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:56.5
|1. Кайса Макаряйнен (0+0+1+0) 30:58.0
2. Габриэла Коукалова (2+0+0+0) +1:00.9
3. Мари Дорэн Абер (1+0+1+1) +1:23.1
...
20. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +2:46.1
23. Анастасия Меркушина (0+1+1+1) +3:01.5
28. Валя Семеренко (1+0+1+0) +3:23.4
43. Юлия Джима (2+1+3+2) +4:28.8
ЭТАП №6. АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА, 19 – 22 января 2017
|
20/01 Индивидуальная гонка, мужчины:
|
19/01 Индивидуальная гонка, женщины:
|1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1
2. Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0
3. Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8
...
16. Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1
45. Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1
49. Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0
83. Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1
|1. Лаура Далмайер (1+1+0+0) 44:48.7
2. Анаис Шевалье (0+1+0+0) +3.8
3. Алексия Рунггальдье (0+1+0+0) +46.0
...
17. Елена Пидгрушная (2+0+1+0) +3:04.5
20. Юлия Джима (1+2+1+1) +3:29.5
34. Юлия Журавок (1+0+1+2) +5:16.7
58. Анастасия Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2
76. Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4
91. Яна Бондарь (2+4+2+2) +10:53.4
|
22/01 Масс-старт, мужчины:
|
21/01 Масс-старт, женщины:
|1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 37:04.3
2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7
3. Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7
...
18. Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3
22. Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4
25. Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2
|1. Надин Хорхлер (0+0+0+0) 36:11.5
2. Лаура Далмайер (1+0+0+2) +3.1
3. Габриэла Коукалова (1+1+0+0) +8.0
...
10. Юлия Джима (1+1+0+1) +32.0
|
21/01 Эстафета, мужчины:
|
22/01 Эстафета, женщины:
|1. Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия (0+9) +33.6
4. Украина (0+5) +46.7
5. Австрия (0+8) +49.2
5. США (0+10) +1:04.9
7. Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария (1+12) +1:48.6
|1. Германия (0+12) 1:09:12.4
2. Франция (0+8) +24.2
3. Италия (0+9) +33.4
4. Украина (0+6) +37.5
5. Россия (0+5) +1:16.0
6. Беларусь (0+7) +1:32.7
7. Швеция (0+10) +1:40.5
8. Финляндия (0+8) +1:45.9
ЭТАП №7. ПХЕНЧХАН, 2 – 5 марта 2017
|03/03 Спринт, мужчины:
|
02/03 Спринт, женщины:
|начало в 12:00
|начало в 13:15
|
04/03 Гонка преследования, мужчины:
|
04/03 Гонка преследования, женщины:
|начало в 13:30
|начало в 11:45
|
05/03 Эстафета, мужчины:
|
05/03 Эстафета, женщины:
|начало в 12:45
|начало в 09:30
ЭТАП №8. КОНТИОЛАХТИ, 10 – 12 марта 2017
|10/03 Спринт, мужчины:
|
10/03 Спринт, женщины:
|начало в 15:30
|начало в 18:45
|
11/03 Гонка преследования, мужчины:
|
11/03 Гонка преследования, женщины:
|начало в 13:00
|начало в 16:15
|
12/03 Смешанная эстафета:
|
12/03 Одиночная смешанная эстафета:
|начало в 17:15
|начало в 14:30
ЭТАП №9. ХОЛМЕНКОЛЛЕН, 17 – 19 марта 2017
|17/03 Спринт, мужчины:
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17/03 Спринт, женщины:
|начало в 17:30
|начало в 15:00
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18/03 Гонка преследования, мужчины:
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18/03 Гонка преследования, женщины:
|начало в 16:00
|начало в 13:45
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19/03 Масс-старт, мужчины:
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19/03 Масс-старт, женщины:
|начало в 14:30
|начало в 12,:15
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