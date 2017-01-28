Джима завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону
Украинская биатлонистка на пьедестале оказалась между двух россиянок
В польском Душники-Здруй закончилась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.
Единственная представительница Украины Юлия Джима достаточно долго лидировала в гонке, но два промаха на последних огневых рубежах не позволили ей удержать лидерство.
На последний круг она ушла с отставанием от лидера в 14 секунд, а на финише уступила уже 19. В итоге ей пришлось довольствоваться всего лишь серебряной медалью.
Победительницей гонки стала россиянка Ирина Старых, третьей – ее соотечественница Светлана Слепцова.
Преследование. Женщины
1. Ирина Старых (0+0+0+0) 30:04.4
2. Юлия Джима (0+0+1+1) +19.8
3. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +32.1
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