Джима завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 14:43

Украинская биатлонистка на пьедестале оказалась между двух россиянок

Юлия Джима. Фото AFP
Юлия Джима. Фото AFP

В польском Душники-Здруй закончилась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Единственная представительница Украины Юлия Джима достаточно долго лидировала в гонке, но два промаха на последних огневых рубежах не позволили ей удержать лидерство.

На последний круг она ушла с отставанием от лидера в 14 секунд, а на финише уступила уже 19. В итоге ей пришлось довольствоваться всего лишь серебряной медалью.

Победительницей гонки стала россиянка Ирина Старых, третьей – ее соотечественница Светлана Слепцова.

Преследование. Женщины
1.  Ирина Старых (0+0+0+0) 30:04.4
2.  Юлия Джима (0+0+1+1) +19.8
3.  Светлана Слепцова (0+1+0+0) +32.1
биатлон, Юлия Джима, чемпионат Европы по биатлону

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Сегодня|Спорт

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