Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в топ-3 мирового рейтинга

Сегодня, 20:26

В 2018 году баскетбол 3 на 3 дебютирует в олимпийской программе

Фото ФБУ
Фото ФБУ

13 апреля ФИБА опубликовала новый мировой рейтинг национальных сборных 3х3, взрослых и юношеских.

На сегодня актуальны позиции юношеских сборных U-18. В 2018-м в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоятся летние юношеские Олимпийские Игры. Именно тогда состоится дебют баскетбола 3х3 в олимпийской программе.

Чтобы стать участником юношеской олимпиады без отбора сборным надо занимать место не ниже восьмого в рейтинге, который будет опубликован 1 апреля 2018.

Сейчас мужская сборная Украины U-18 возглавляет мировой рейтинг, а девушки находятся на седьмой позиции.

В рейтинге взрослых сборных мужчины восьмые, а женщины на 13 апреля – третьи. Рейтинг сборных зависит от количества турниров, проводимых на территории той или иной страны, а также количества игроков, зарегистрированных на сайте www.3x3planet.com, участвующих в любых турнирах под эгидой ФИБА, как в Украине, так и за ее пределами.

Рейтинг национальных сборных U-18 (юноши):

3h3_yu18_hliptsi

Рейтинг национальных сборных U-18 (девушки):

3h3_yu18_dyivchati

Рейтинг национальных сборных (мужчины):

3h3_cholovyikei

Рейтинг национальных сборных (женщины):

3h3zhyinki
баскетбол, сборная Украины по баскетболу

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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