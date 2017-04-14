Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в топ-3 мирового рейтинга

В 2018 году баскетбол 3 на 3 дебютирует в олимпийской программе

13 апреля ФИБА опубликовала новый мировой рейтинг национальных сборных 3х3, взрослых и юношеских.

На сегодня актуальны позиции юношеских сборных U-18. В 2018-м в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоятся летние юношеские Олимпийские Игры. Именно тогда состоится дебют баскетбола 3х3 в олимпийской программе.

Чтобы стать участником юношеской олимпиады без отбора сборным надо занимать место не ниже восьмого в рейтинге, который будет опубликован 1 апреля 2018.

Сейчас мужская сборная Украины U-18 возглавляет мировой рейтинг, а девушки находятся на седьмой позиции.

В рейтинге взрослых сборных мужчины восьмые, а женщины на 13 апреля – третьи. Рейтинг сборных зависит от количества турниров, проводимых на территории той или иной страны, а также количества игроков, зарегистрированных на сайте www.3x3planet.com, участвующих в любых турнирах под эгидой ФИБА, как в Украине, так и за ее пределами.

Рейтинг национальных сборных U-18 (юноши):

Рейтинг национальных сборных U-18 (девушки):

Рейтинг национальных сборных (мужчины):

Рейтинг национальных сборных (женщины):