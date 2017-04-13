Стали известны все пары плей-офф НБА

Пары 1/8 финала плей-офф НБА определились после заключительного тура регулярного чемпионата ассоциации, который прошел в среду. Действующий чемпион "Кливленд" (51 победа/31 поражение) занял по итогам регулярного чемпионата второе место в таблице Восточной конференции и сыграет с седьмой командой Востока "Индианой" (42/40).

Победителем Восточной конференции стал "Бостон Селтикс" (53/29), который сыграет в плей-офф с "Чикаго Буллз" (41/41), "Торонто Рэпторс" (51/31) встретится с "Милуоки Бакс" (42/40), а "Вашингтон Уизардз" (49/33) – с "Атлантой Хокс" (43/39).

"Голден Стэйт" (67/15) победил в Западной конференции, а "Портленд" (41/41) занял восьмое место. Вторая команда Запада "Сан-Антонио Сперс" (61/21) встретится в плей-офф с "Мемфис Гризлис" (43/39), "Хьюстон Рокетс" (55/27) сыграет в 1/8 финала плей-офф с "Оклахома-Сити Тандер" (47/35), а "Лос-Анджелес Клипперс" (51/31) – с "Ютой Джаз" (51/31).

Матчи плей-офф стартуют 15 апреля.