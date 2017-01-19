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Самая глупая пробежка в истории мирового баскетбола (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/67_main.1484824252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/67_tn.1484824252.jpg Баскетбол Расселл Уэстбрук заболтался с партнером и сделал пять шагов

Самая глупая пробежка в истории мирового баскетбола (видео)

Сегодня, 13:10

Расселл Уэстбрук заболтался с партнером и сделал пять шагов

Расселл Уэстбрук. Фото AFP
Расселл Уэстбрук. Фото AFP

Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук допустил потерю мяча в матче регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт". Баскетболист после ввода мяча из-за лицевой заболтался с защитником Виктором Оладипо и забыл, что во время игры есть правило ведения мяча. Уэстбрук сделал пять шагов, после чего судья остановил игру.
баскетбол, НБА , оклахома

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Источник:

СЭ

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