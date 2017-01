Самая глупая пробежка в истории мирового баскетбола (видео)

Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук допустил потерю мяча в матче регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт". Баскетболист после ввода мяча из-за лицевой заболтался с защитником Виктором Оладипо и забыл, что во время игры есть правило ведения мяча. Уэстбрук сделал пять шагов, после чего судья остановил игру.

Uh Russ... you can’t... you can’t do that pic.twitter.com/SneOoW180s