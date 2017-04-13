По Газоль – лишь второй европеец, набравший 20 тысяч очков в НБА
36-летний испанский баскетболист достиг рубежа в 20 тысяч очков за карьеру в сильнейшей лиге мира
Центровой "Сан-Антонио" По Газоль вошел в историю НБА как второй европейский игрок, набравший 20 тысяч очков в карьере, сообщает официальный Twitter клуба.
36-летний испанец записал на свой счет 13 очков в матче регулярного чемпионата против "Юты".
Таким образом, Газоль стал 43-м игроком лиги, который добился этого результата. Среди европейцев ранее 20 тысяч очков набирал лишь Дирк Новицки. Среди действующих баскетболистов такое количество забрасывали лишь восемь спортсменов.
По Газоль играет в НБА с 2001 года, выступал за такие команды, как "Мемфис", "Лейкерс" и "Чикаго".
Congrats, @paugasol! pic.twitter.com/ljztFGJzIR— San Antonio Spurs (@spurs) 13 квітня 2017 р.
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