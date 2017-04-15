Онлайн-трансляция плей-офф Суперлиги "Химик" – "Днепр"

В субботу в Южном пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги между местным "Химиком" и "Днепром". Матч начнется в 14:00. Счет в серии до трех побед пока равный – 2:2, так что сегодняшний победитель сыграет в финале.