Онлайн-трансляция плей-офф Суперлиги "Химик" – "Днепр"
Трансляция решающей битвы за место в финале плей-офф Суперлиги
В субботу в Южном пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги между местным "Химиком" и "Днепром". Матч начнется в 14:00. Счет в серии до трех побед пока равный – 2:2, так что сегодняшний победитель сыграет в финале.
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