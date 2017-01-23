"Лос-Анджелес Лейкерс" потерпел крупнейшее поражение в своей истории

Клуб является одним из самых титулованных в НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс", проиграв "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата НБА, потерпел самое крупное поражение в своей истории – 73:122.

Отметим, что по ходу матча перевес "Далласа" достигал 53 очков. Кроме того, это поражение стало для "Лейкерс" 13-м подряд в матчах с "Далласом".

"Маверикс" благодаря этой победе покинул последнее место Западной конференции. В свою очередь, "Лейкерс", потерпев шестое поражение в последних семи матчах, занимает предпоследнее место в этой же конференции.

Напомним, что "Лейкерс" является одним из самых титулованных клубов НБА – 16 побед. Больше лишь у "Бостона" – 17.