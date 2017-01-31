"Кривбасс" снялся с чемпионата Украины, результаты всех матчей команды аннулированы
В финал четыре Кубка Украины сыграет БИПА
Криворожский "Кривбасс" прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге.
Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба. Также команда "Кривбасс" прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.
Согласно Официальным Правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК "Кривбасс" в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.
Таким образом, в финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).
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