"Кривбасс" снялся с чемпионата Украины, результаты всех матчей команды аннулированы

В финал четыре Кубка Украины сыграет БИПА

Криворожский "Кривбасс" прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге.

Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба. Также команда "Кривбасс" прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.

Согласно Официальным Правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК "Кривбасс" в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.

Таким образом, в финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).