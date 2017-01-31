"Кривбасс" снялся с чемпионата Украины, результаты всех матчей команды аннулированы

Сегодня, 19:29

В финал четыре Кубка Украины сыграет БИПА

Фото fbu.ua
Фото fbu.ua

Криворожский "Кривбасс" прекращает выступления в украинской баскетбольной Суперлиге.

Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба. Также команда "Кривбасс" прекращает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.

Согласно Официальным Правилам баскетбола, результаты всех матчей, сыгранных командами БК "Кривбасс" в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются.

Таким образом, в финал четырех Кубка Украины выходит БИПА (Одесса).
баскетбол, БК Кривбасс, чемпионат Украины по баскетболу

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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