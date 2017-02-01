Итальянские болельщики признали украинца Фесенко лучшим игроком тура

Кирилл Фесенко стал лучшим баскетболистом тура по версии болельщиков, набрав более 66% голосов

Украинский центровой "Авеллино" Кирилл Фесенко признан болельщиками лучшим баскетболистом тура в чемпионате Италии. В голосовании по позициям украинец набрал 66,4% среди центровых. Этот процент оказался самым большим среди всех победителей по другим позициям. Т.е. Фесенко вошел в сборную тура с самым высоким показателем.

"Наверное, я уже всех вас достал с этими "посмотрите какой я крутой фотографиями"? Ничего не могу с собой поделать!", – прокомментировал Фесенко в Instagram.

В регулярном чемпионате Италии по баскетболу "Авеллино" идет на третьем месте. Фесенко набирает в среднем 11,2 очка за игру и делает 6,7 подбора.