Итальянские болельщики признали украинца Фесенко лучшим игроком тура

Сегодня, 16:00

Кирилл Фесенко стал лучшим баскетболистом тура по версии болельщиков, набрав более 66% голосов

Кирилл Фесенко - лучший центровой тура в Италии. Фото Instagram
Кирилл Фесенко - лучший центровой тура в Италии. Фото Instagram

Украинский центровой "Авеллино" Кирилл Фесенко признан болельщиками лучшим баскетболистом тура в чемпионате Италии. В голосовании по позициям украинец набрал 66,4% среди центровых. Этот процент оказался самым большим среди всех победителей по другим позициям. Т.е. Фесенко вошел в сборную тура с самым высоким показателем.

"Наверное, я уже всех вас достал с этими "посмотрите какой я крутой фотографиями"? Ничего не могу с собой поделать!", – прокомментировал Фесенко в Instagram.

В регулярном чемпионате Италии по баскетболу "Авеллино" идет на третьем месте. Фесенко набирает в среднем 11,2 очка за игру и делает 6,7 подбора.
Кирилл Фесенко, баскетболист, Авеллино

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Источник:

Сегодня|Спорт

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