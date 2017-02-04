Баскетболисты НБА оштрафованы на $25 тысяч за драку во время матча (видео)
НБА оштрафовала Джеймса Джонсона и Торина Принса за потасовку
НБА наказала форварда "Майами" Джеймса Джонсона и игрока "Атланты" Торина Принса за инцидент, который произошел между ними в матче команд 1 февраля.
В четвертой четверти поединка Принс совершил грубый фол на игроке "Майами", а Джонсон слишком агрессивно набросился на нарушителя, за что оба были удалены с площадки.
И Джонсон, и Принс в итоге были оштрафованы на 25 тысяч долларов.
Taurean Prince fouled Hassan Whiteside HARD but you know James Johnson was gonna have his back— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 2 лютого 2017 р.
Don't mess with James Johnson... pic.twitter.com/vaj1Dklz2q
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