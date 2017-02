Баскетболисты НБА оштрафованы на $25 тысяч за драку во время матча (видео)

НБА наказала форварда "Майами" Джеймса Джонсона и игрока "Атланты" Торина Принса за инцидент, который произошел между ними в матче команд 1 февраля.

В четвертой четверти поединка Принс совершил грубый фол на игроке "Майами", а Джонсон слишком агрессивно набросился на нарушителя, за что оба были удалены с площадки.

И Джонсон, и Принс в итоге были оштрафованы на 25 тысяч долларов.

Taurean Prince fouled Hassan Whiteside HARD but you know James Johnson was gonna have his back



Don't mess with James Johnson... pic.twitter.com/vaj1Dklz2q