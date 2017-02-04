Баскетболисты НБА оштрафованы на $25 тысяч за драку во время матча (видео)

Сегодня, 10:55

НБА оштрафовала Джеймса Джонсона и Торина Принса за потасовку

Потасовка во время матча НБА. Фото: кадр из трансляции
Потасовка во время матча НБА. Фото: кадр из трансляции

НБА наказала форварда "Майами" Джеймса Джонсона и игрока "Атланты" Торина Принса за инцидент, который произошел между ними в матче команд 1 февраля.

В четвертой четверти поединка Принс совершил грубый фол на игроке "Майами", а Джонсон слишком агрессивно набросился на нарушителя, за что оба были удалены с площадки.

И Джонсон, и Принс в итоге были оштрафованы на 25 тысяч долларов.
НБА , Майами Хит, Атланта Хокс

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Источники:

СЭ, Twitter

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