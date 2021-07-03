Ненудний гороскоп на 3 липня: Близнюкам загрожує втрата голосу, а Дівам вдасться камуфляж з маскою

Астрологічний і спортивний прогноз на суботу, 3 липня для всіх знаків зодіаку. Сьогоднішній вечір подарує яскраві емоції і включить недовгу півфінальну паузу на Євро-2020

Гороскоп на сьогодні, 3 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Шведські "лісоруби", зачохливши свої футбольні обладунки, дивляться Євро-2020 по телевізору. Можливо, їх тішить думка, що збірна України в далекому від них Римі, а не в межах штрафного майданчика на відстані гарматного удару. Цей день, і його вечір, однозначно відкриє шлюзи для океану коментарів.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні ваша імпульсивна натура подарує вам масу задоволень. Діра, що утворилася в вашій кишені, чудесним чином випарується. Після роботи доля все-таки виведе вас на дорогу додому, так що футбол ви зможете подивитись!

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Вас іноді, причому дарма, називають впертим. Сьогодні, як це буває часто, ви виграєте чергову суперечку. Тримайте очі відкритими – сьогодні приголомшливий матч збірної України!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні голоси в кімнаті у вашого телевізора будуть як ніколи гучними. І на кухні теж! Сусіди це помітять в черговий раз. Ваш позитив вплине і на них теж, адже попереду ще півфінал, а там рукою подати і до роздачі медалей по повній.

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні ви роздумуєте про пляжі з чистою водою і золотим пісочком. Для реалізації цього не завадять сонцезахисні окуляри. І дрібниця – не забудьте переконати боса оформити вам позачергову відпустку.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Як завжди, Левам захочеться сподобатися оточуючим. Для цього не обов'язково знімати верхню частину купальника. Ви хороший співрозмовник, а футбольна тема сьогодні в саму точку! Вас заслухаються!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні Дів не торкнуться проблеми. Вони пройдуть повз, не помітивши. Ви – в масці!

Дивіться нашу озвучку знаменитого мультика:

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні Терези розмірковують над проблемою – залишитися вдома, або сходити прогулятися перед футболом. Коливання приведуть до правильного рішення. Можливо, рішення прийде у вигляді неспішної прогулянки за пивом.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Буде добре! Вас запросять на вечірку, там і буде добре. Добиратися додому за північ немає сенсу. Футбол з Україною закінчиться пізно, а якщо добре, то і навіщо йти?

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

У вас сьогодні вийде чудове Селфі. Соціальні мережі в захваті, і ви теж. Футбол додасть емоцій, але і селфі біля телевізора все ж круто!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ваші судження про оточуючих вірні – вони вас не підведуть. Ніяких неприємностей сьогодні. Очікування матчу Україна – Англія буде трохи нервовим, але ви ж знаєте силу нашої збірної, і до стартового свистка вас відвідає повна впевненість в нашій перемозі.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні ви будете зосереджені на чомусь одному. Ваші комунікативні навички з легкістю переконають навіть найзавзятіших ненависників спорту переключити телевізійну програму на футбол з Риму. І ще: сьогодні вам до кави подадуть щось солоденьке.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Печаль вам не загрожує. Ви популярні в середовищі своїх друзів. У соціальних мережах теж. Мрії захоплять вас сьогодні, але не так далеко від тих місць, де немає телевізора. Ваші числа сьогодні – це 7 і 10. Вечір, звичайно ...

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: