Нескучный гороскоп на 3 июля: Близнецам грозит потеря голоса, а Девам удастся камуфляж с маской

Шведские "лесорубы", зачехлив свои футбольные доспехи, смотрят Евро-2020 по телевизору. Возможно, их утешает мысль, что сборная Украины в далеком от них Риме, а не в пределах штрафной площадки на расстоянии пушечного удара. Этот день, и его вечер, однозначно откроет шлюзы для океана комментариев.
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Сегодня ваша импульсивная натура подарит вам массу удовольствий. Дыра, образовавшаяся в вашем кармане, чудесным образом испарится. После работы судьба все-таки выведет вас на дорогу домой, так что футбол вы не пропустите!
ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая
Вас иногда, причем зря, называют упрямым. Сегодня, как это бывает часто, вы выиграете очередной спор. Держите глаза открытыми – сегодня потрясающий матч сборной Украины!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Сегодня голоса в комнате у вашего телевизора будут как никогда громкими. И на кухне тоже! Соседи это заметят в очередной раз. Ваш позитив повлияет и на них тоже, ведь впереди еще полуфинал, а там рукой подать и до раздачи медалей по полной.
РАК. 22 июня – 22 июля
Сегодня вы подумываете о пляже с чистой водой. И золотом песочке. Для реализации этого не помешают солнцезащитные очки. И пустяк – не забудьте убедить босса оформить вам внеочередной отпуск.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Как всегда, Львам захочется понравиться окружающим. Для этого не обязательно снимать верхнюю часть купальника. Вы хороший собеседник, а футбольная тема сегодня в самую точку! Вас заслушаются!
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Сегодня Дев не коснутся проблемы. Они пройдут мимо, не заметив. Вы – в маске!
Смотрите нашу озвучку знаменитого мультика:
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Сегодня Весы размышляют над проблемой – остаться дома, или сходить прогуляться перед футболом. Колебания приведут к правильному решению. Возможно, решение придет в виде неспешной прогулки за пивом.
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Будет хорошо! Вас пригласят на вечеринку, там и будет хорошо. Добираться домой за полночь нет смысла. Футбол с Украиной закончится поздно, а если хорошо, то и зачем уходить?
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
У вас сегодня получится великолепное селфи. Социальные сети в восторге, и вы тоже. Футбол добавит эмоций, но и селфи у телевизора все же круто!
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
Ваши суждения об окружающих верны – они вас не подведут. Никаких неприятностей сегодня. Ожидание матча Украина – Англия будет немного нервным, но вы ведь знаете силу нашей сборной, и к стартовому свистку вас посетит полная уверенность в нашей победе.
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Сегодня вы будете сосредоточены на чем-то одном. Ваши коммуникативные навыки с легкостью убедят даже самых заядлых ненавистников спорта переключить телевизионную программу на футбол из Рима. И еще: сегодня вам к кофе подадут что-нибудь сладенькое.
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Печаль вам не грозит. Вы популярны в среде своих друзей. В социальных сетях тоже. Мечты увлекут вас сегодня, но не так далеко от тех мест, где нет телевизора. Ваши числа сегодня – это 7 и 10. Вечера, конечно …
И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.
На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: