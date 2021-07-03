3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
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Нескучный гороскоп на 3 июля: Близнецам грозит потеря голоса, а Девам удастся камуфляж с маской

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июля, 10:27
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Астрологический и спортивный прогноз на субботу, 3 июля для всех знаков зодиака. Сегодняшний вечер подарит яркие эмоции и включит недолгую полуфинальную паузу на Евро-2020
Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Шведские "лесорубы", зачехлив свои футбольные доспехи, смотрят Евро-2020 по телевизору. Возможно, их утешает мысль, что сборная Украины в далеком от них Риме, а не в пределах штрафной площадки на расстоянии пушечного удара. Этот день, и его вечер, однозначно откроет шлюзы для океана комментариев.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня ваша импульсивная натура подарит вам массу удовольствий. Дыра, образовавшаяся в вашем кармане, чудесным образом испарится. После работы судьба все-таки выведет вас на дорогу домой, так что футбол вы не пропустите!

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Вас иногда, причем зря, называют упрямым. Сегодня, как это бывает часто, вы выиграете очередной спор. Держите глаза открытыми – сегодня потрясающий матч сборной Украины!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня голоса в комнате у вашего телевизора будут как никогда громкими. И на кухне тоже! Соседи это заметят в очередной раз. Ваш позитив повлияет и на них тоже, ведь впереди еще полуфинал, а там рукой подать и до раздачи медалей по полной.

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня вы подумываете о пляже с чистой водой. И золотом песочке. Для реализации этого не помешают солнцезащитные очки. И пустяк – не забудьте убедить босса оформить вам внеочередной отпуск.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Как всегда, Львам захочется понравиться окружающим. Для этого не обязательно снимать верхнюю часть купальника. Вы хороший собеседник, а футбольная тема сегодня в самую точку! Вас заслушаются!

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня Дев не коснутся проблемы. Они пройдут мимо, не заметив. Вы – в маске!

Смотрите нашу озвучку знаменитого мультика:

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня Весы размышляют над проблемой – остаться дома, или сходить прогуляться перед футболом. Колебания приведут к правильному решению. Возможно, решение придет в виде неспешной прогулки за пивом.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Будет хорошо! Вас пригласят на вечеринку, там и будет хорошо. Добираться домой за полночь нет смысла. Футбол с Украиной закончится поздно, а если хорошо, то и зачем уходить?

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

У вас сегодня получится великолепное селфи. Социальные сети в восторге, и вы тоже. Футбол добавит эмоций, но и селфи у телевизора все же круто!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Ваши суждения об окружающих верны – они вас не подведут. Никаких неприятностей сегодня. Ожидание матча Украина – Англия будет немного нервным, но вы ведь знаете силу нашей сборной, и к стартовому свистку вас посетит полная уверенность в нашей победе.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня вы будете сосредоточены на чем-то одном. Ваши коммуникативные навыки с легкостью убедят даже самых заядлых ненавистников спорта переключить телевизионную программу на футбол из Рима. И еще: сегодня вам к кофе подадут что-нибудь сладенькое.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Печаль вам не грозит. Вы популярны в среде своих друзей. В социальных сетях тоже. Мечты увлекут вас сегодня, но не так далеко от тех мест, где нет телевизора. Ваши числа сегодня – это 7 и 10. Вечера, конечно …

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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