Без свідомості забрали на вертольоті: гірськолижник вдарився головою і зніс двох людей

Ще одне страшне падіння сталося на етапі Кубка світу з гірських лиж в швейцарському Адельбодені. Вчора під час гігантського слалому норвежець Браатен на швидкості перекинувся на голову і невдало приземлився на ногу. Його терміново доправили до лікарні з розривом хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер 20-річний Лукас змушений пропустити залишок сезону-2020/2021 і чемпіонат світу.

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Томмі Форд / Фото: Reuters

А сьогодні під час другого слалому-гіганта в Швейцарії вже перед фінішем вилетів за межі траси і зупинився в захисних сітках американець Томмі Форд. Він також перекинувся на голову, знісши двох суддів, і знепритомнів під час падіння.

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Гонку довелося перервати, за гірськолижником оперативно прилетів вертоліт. І тільки вже на борту гелікоптера на шляху до лікарні Форд нарешті прийшов до тями.

Раніше шквальний вітер зніс гірськолижну трасу в Австрії, а спортсменів терміново евакуювали.

Ми також писали, що величезні замети не змогли розчистити навіть військові, і сніг поставив хрест на Кубку світу.

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