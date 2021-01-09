Без свідомості забрали на вертольоті: гірськолижник вдарився головою і зніс двох людей

Ще одне страшне падіння сталося на етапі Кубка світу з гірських лиж в швейцарському Адельбодені. Вчора під час гігантського слалому норвежець Браатен на швидкості перекинувся на голову і невдало приземлився на ногу. Його терміново доправили до лікарні з розривом хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер 20-річний Лукас змушений пропустити залишок сезону-2020/2021 і чемпіонат світу.
Читайте також: Хороша в мундирі! Красуня Ліндсі Вонн змінила лижі на форму королівської гвардії
А сьогодні під час другого слалому-гіганта в Швейцарії вже перед фінішем вилетів за межі траси і зупинився в захисних сітках американець Томмі Форд. Він також перекинувся на голову, знісши двох суддів, і знепритомнів під час падіння.
Гонку довелося перервати, за гірськолижником оперативно прилетів вертоліт. І тільки вже на борту гелікоптера на шляху до лікарні Форд нарешті прийшов до тями.
Раніше шквальний вітер зніс гірськолижну трасу в Австрії, а спортсменів терміново евакуювали.
Ми також писали, що величезні замети не змогли розчистити навіть військові, і сніг поставив хрест на Кубку світу.
Дивіться сюжет про гірськолижну Буковицю
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк