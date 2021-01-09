Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Без свідомості забрали на вертольоті: гірськолижник вдарився головою і зніс двох людей

9 січня, 13:42

Олена Павлова Олена Павлова

Американець Томмі Форд вилетів за межі траси перед самим фінішем

Ще одне страшне падіння сталося на етапі Кубка світу з гірських лиж в швейцарському Адельбодені. Вчора під час гігантського слалому норвежець Браатен на швидкості перекинувся на голову і невдало приземлився на ногу. Його терміново доправили до лікарні з розривом хрестоподібної зв'язки коліна. Тепер 20-річний Лукас змушений пропустити залишок сезону-2020/2021 і чемпіонат світу.

Реклама

Читайте також: Хороша в мундирі! Красуня Ліндсі Вонн змінила лижі на форму королівської гвардії

Томмі Форд

Томмі Форд / Фото: Reuters

А сьогодні під час другого слалому-гіганта в Швейцарії вже перед фінішем вилетів за межі траси і зупинився в захисних сітках американець Томмі Форд. Він також перекинувся на голову, знісши двох суддів, і знепритомнів під час падіння.

Реклама

Гонку довелося перервати, за гірськолижником оперативно прилетів вертоліт. І тільки вже на борту гелікоптера на шляху до лікарні Форд нарешті прийшов до тями.

Раніше шквальний вітер зніс гірськолижну трасу в Австрії, а спортсменів терміново евакуювали.

Ми також писали, що величезні замети не змогли розчистити навіть військові, і сніг поставив хрест на Кубку світу.

Дивіться сюжет про гірськолижну Буковицю

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вертоліт падіння травма гірські лижі зимові види спорту гірськолижний спорт гігантський слалом
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 років
Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 роківІнші
Білодід на свята показала спокусливе фото в топіку
Білодід на свята показала спокусливе фото в топікуІнші
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-муІнші
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл
Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стілІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти