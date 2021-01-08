Страшне падіння гірськолижника: на швидкості перевернувся через голову (відео)

Слалом-гігант на етапі Кубка світу в швейцарському Адельбодені виявився багатим на падіння, але всіх переплюнув норвезький гірськолижник Лукас Браатен. Він фінішував так, що представники команд схопилися за голови і переживали, як би він не покалічився. Раніше шквальний вітер зніс гірськолижну трасу, а спортсменів евакуювали.

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На другій спробі в Швейцарії Браатен дуже ризиковано заходив в останні ворота і зачепив прапор, після чого вже фактично в падінні перетинав фініш. Норвежець за шаленої швидкості перекинувся через голову, невдало приземлився на ногу, і коліно дуже неприродно вивернулося.

Падіння Лукаса Браатена / Фото: Reuters

До Лукаса, який практично не ворушився, у ту ж мить же підскочили лікарі, довго чаклували над гірськолижником, але в підсумку забрали на носилках. В результаті Браатен посів сьоме місце в гонці і тепер незрозуміло, коли він зможе повернутися на трасу. А виграв гігантський слалом француз Алексіс Пінтуро, який очолює загальний залік Кубка світу.

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Раніше ми писали, що величезні замети не змогли розчистити навіть військові, і сніг поставив хрест на Кубку світу.

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