УХЛ: "Донбас" виграв перший матч року, у "Кременчука" шість перемог поспіль

Сьогодні в рамках 23 туру регулярного чемпіонату УХЛ відбувся перший поєдинок у 2021 році – "Донбас" приймав "Краматорськ".

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Весь перший період команди більше придивлялися до супротивника – атаки хоч і були, але кидки не так часто доходили до Короваєва і Трифонова. Незважаючи на це, команди грали у відкритий хокей, але закинути за перші 20 хвилин зустрічі їм так і не вдалося.

Відкрити рахунок закинутих шайб першими змогли донеччани – на 28 секунді періоду Монс прошив Короваєва. Але "Краматорськ" не опустив руки, зібрався з силами і через 13 хвилин зрівняв рахунок – Гринь після серії рикошетів добре зіграв на добиванні і відправив шайбу у дев'ятку воріт Трифонова. На перерву команди знову пішли за рівного рахунку – 1:1.

При абсолютно рівній грі команди провели перші 10 хвилин третього періоду, а потім донеччанам вдалося "дотиснути" свого супротивника і змусити "Краматорськ" посипатися. За три з половиною хвилини "Донбас" тричі пробив Короваєва і забезпечив собі перемогу в цьому матчі.

"Донбас" – "Краматорськ" – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

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Шайби: 1:0 Монс (Туркін, Казаковцев), 20:28; 1:1 Гринь (Таран, Золотухін), 33:25; 2:1 Лялька (Буценко), 51:20; 3:1 Лялька (Разумов, Буценко), 52:35; 4:1 – Монс (Туркін, Казаковцев) – 54:30.

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А ввечері в Кременчуці відбувся центральний матч 23-го туру, в якому "Кременчук" на своєму майданчику приймав київський "Сокіл".

Перший період пройшов у впертій боротьбі, з мінімальною кількістю гольових моментів і кидків у ствір воріт. Команди намагалися добре зіграти в обороні, а попереду розраховували на швидкі контратаки і індивідуальну майстерність своїх нападників.

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Краще за всіх, як виявилося, з цим завданням впоралися гості. На 4 хвилині кияни реалізували більшість і повели в рахунку. Точним кидком з передачі Олендаренка відзначився Рубан.

Господарі намагалися реалізувати ті поодинокі моменти, які виникали біля воріт Кубрицького. Але з кидками Деніскіна і Серанова кіпер киян впорався блискуче. На перерву команди йшли в роздягальні при мінімальному рахунку на користь гостей (1:0).

Другий період не відрізнявся від попереднього кількістю небезпечних моментів. На цей раз зі своїми мінімальними шансами біля воріт суперника краще впоралися "городяни". З небезпечними кидками Орлова і Григоряна Кубрицький впорався, а от Бабрусєв і Деніскін двічі засмутили кіпера киян.

У третій двадцятихвилинці все вирішилося за одинадцять секунд до кінця основного часу. При рівній грі більше удачі виявилося в руках хокеїстів "Сокола", які змогли реалізувати другу більшість в матчі.

В овертаймі єдиний стовідсотковий момент у команд не реалізував капітан гостей Морозов. Після його кидка Давлетшин витягнув "мертву" шайбу.

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У серії післяматчевих буллітів точнішими виявилися господарі. "Кременчук" добув шосту перемогу поспіль.

"Кременчук" – "Сокіл" – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Рубан (Олендаренко – Голубич), 3:01; 1:1 – Бабрусєв (Ворона – Савченко), 29:25; 2:1 – Деніскін (Бабрусєв), 36:48; 2:2 – Смирнов (Рубан – Міхнов), 59:49.





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