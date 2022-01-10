Шеву можуть звільнити вже сьогодні: він уже має нове місце роботи

Запасним аеродромом для українського володаря "Золотого м'яча"-2004 є збірна Польщі

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні Дженоа ухвалить рішення про майбутнє головного тренера Андрія Шевченка. Після поразки 0:1 від Спеції, конкурента у боротьбі виживання, Шеву можуть звільнити.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, між керівниками "грифонів" триває жорстке протистояння. Думки щодо того, чи залишати українця коучем, розділилися, але всі розуміють, що рішення доведеться ухвалювати.

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Якщо Шеву, лише листопаді призначеного наставником Дженоа, звільнять, він відразу може очолити збірну Польщі, на яку в березні чекає плей-оф із Росією за вихід на ЧС-2022.

Іншим кандидатом на посаду коуча поляків є італієць Фабіо Каннаваро, з яким провели переговори, але він узяв час на роздуми.

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Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Шеві вже знайшли заміну у Дженоа. У наступники українцю пророкують Давіде Баллардіні, якого сам українець замінив на цій посаді у листопаді.

Шевченко і Баллардіні / Фото: Getty Images, Reuters

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Нагадаємо, у Шевченка 10 матчів на чолі Дженоа – 6 поразок, 3 нічиї та 1 перемога, здобута у Кубку Італії.

У чемпіонаті ж Італії Дженоа за Шевченка прописалася в зоні вильоту, посідаючи передостаннє місце.

Додамо, що Шевченка не було на грі зі Спецією, оскільки він вдруге за два тижні заразився коронавірусом.

Раніше, коментуючи можливу відставку Шевченка, президент Дженоа Альберто Зангрілло заявив: "Коли щось не так у відділенні, ми ж не прибираємо головного лікаря".

Але при цьому Зангрілло додав: "Усі ми розуміємо, що так не може тривати".