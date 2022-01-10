Шеві знайшли заміну в Дженоа

У наступники українцю, який пропрацював лише три місяці біля керма Дженоа, пророкують Давіде Баллардіні

Шевченко і Баллардіні / Фото: Getty Images, Reuters

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко може залишити свою посаду після недільної поразки від Спеції 0:1.

Про це повідомляє ресурс Теlenord.it.

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За інформацією джерела, керівництво "грифонів" розглядає можливість відставки українця.

Претендентом на посаду головного тренера Дженоа називають Давіде Баллардіні, якого сам Шевченко замінив на цій посаді в листопаді.

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Також не виключається можливість запрошення Роландо Марана, який працював біля керма Дженоа 2020 року, або іншого фахівця.

У Шевченка 10 матчів на чолі Дженоа – 6 поразок, 3 нічиї та 1 перемога, здобута в Кубку Італії.

У чемпіонаті ж Італії Дженоа за Шевченка прописалася в зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку.

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Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Пом'якшувальна обставина для Андрія – його не було на грі зі Спецією, оскільки що він вдруге за два тижні заразився коронавірусом.

Раніше, коментуючи можливу відставку Шевченка, президент Дженоа Альберто Зангрілло заявив: "Коли щось не так у відділенні, ми ж не прибираємо головного лікаря".

Але при цьому Зангрілло додав: "Усі ми розуміємо, що так не може тривати".