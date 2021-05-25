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Перед фіналом Ліги Європи МЮ посилився найкращим тренером в історії футболу

Олег Люлька Олег Люлька
25 травня, 10:32
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Легандарний Алекс Фергюсон поповнив склад манкуніанців, щоб напередодні поєдинку з Вільярреалом відтворити в команді атмосферу знаменитого фіналу ЛЧ-1999
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон / Фото: AFP

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед легендарний сер Алекс Фергюсон вирушив на фінал Ліги Європи до Польщі разом з основним складом манкуніанців.

Про це повідомляє Twitter МЮ.

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За даними англійських медіа, в такий спосіб теперішній тренер МЮ норвежець Уле Гуннар Сульшер намагається відтворити в команді атмосферу, яка була в знаменитому фіналі Ліги чемпіонів 1999 року. Тоді "червоні дияволи" обіграли Баварію (2:1), забивши два м'ячі в доданий час.

Керував тією командою Фергюсон, а автором переможного гола став Сульшер.

В тренді

Нагадаємо, фінал Ліги Європи, в якому МЮ зіграє з іспанським Вільярреалом, відбудеться 26 травня в Гданську. Початок – о 22.00.

Раніше ми писали, що легендарний Фергюсон після інсульту попросив зняти про нього фільм – боявся втратити пам'ять.

За свою кар'єру шотландець завоював 49 трофеїв і є найтитулованішим тренером в історії. Нещодавно Фергюсона назвав своїм кумиром екскоуч Шахтаря Каштру.

Дивіться, як у півфіналі Ліги Європи МЮ здолав Рому

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