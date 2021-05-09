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З українським Кримом і без Росії: карта Європи від іспанців

9 травня, 11:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Вільярреал показав свій маршрут морем на фінал Ліги Європи в Польщу, де вони битимуться з Манчестер Юнайтед. На карті Крим показаний українським, а територія Росії видалена

/ Фото: Twitter

Фіналіст Ліги Європи Вільярреал опублікував карту Європи з маршрутом в Гданськ, де пройде головний поєдинок турніру. Іспанці зобразили Крим українським, а Росію взагалі видалили з карти.

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Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Вільярреал зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Матч пройде 26 травня.

У півфіналі іспанці за сумою двох матчів обіграли лондонський Арсенал (2:1 і 0:0), а в 1/8 фіналу, нагадаємо, "Жовта субмарина" виявилася сильнішою за київське Динамо, обігравши команду Мірчі Луческу вдома і на виїзді з однаковим рахунком 2:0.

Манчестер Юнайтед на шляху до фіналу здолав по черзі Мілан, Гранаду і Рому. Раніше ми писали, що МЮ встановив рекорд єврокубків за 60 років, Кавані вразив скорострільністю.

Відзначимо, що іспанці вперше в історії вийшли до фіналу єврокубка, а МЮ перемагав у Лізі Європи в 2017 році.

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