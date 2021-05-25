Перед финалом Лиги Европы МЮ усилился лучшим тренером в истории футбола

Легандарный Алекс Фергюсон пополнил ряды манкунианцев, чтобы накануне поединка с Вильярреалом воссоздать в команде атмосферу знаменитого финала ЛЧ-1999

Алекс Фергюсон / Фото: AFP

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед легендарный сэр Алекс Фергюсон отправился на финал Лиги Европы в Польшу вместе с основным составом манкунианцев.

Об этом сообщает Twitter МЮ.

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По данным английских медиа, таким образом нынешний тренер МЮ норвежец Уле Гуннар Сульшер пытается воссоздать в команде атмосферу, которая была в знаменитом финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда "красные дьяволы" обыграли Баварию (2:1), забив два мяча в добавленное время.

Руководил той командой Фергюсон, а автором победного гола стал Сульшер.

Напомним, финал Лиги Европы, в котором МЮ сыграет с испанским Вильярреалом, состоится 26 мая в Гданьске. Начало – в 22.00.

Ранее мы писали, что легендарный Фергюсон после инсульта попросил снять о нем фильм – боялся потерять память.

За свою карьеру шотландец завоевал 49 трофеев и является самым титулованным тренером в истории. Недавно Фергюсона назвал своим кумиром экс-коуч Шахтера Каштру.

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