Рома і Манчестер Юнайтед видали ще одну гольову феєрію в півфіналі Ліги Європи

Незважаючи на дубль Едінсона Кавані, команда Паулу Фонсеки обіграла англійський гранд, але не вийшла до фіналу через розгромну поразку на виїзді

/ Фото: Reuters

Дива на римському "Стадіо Олімпіко" не сталося: Рома не змогла відігратися після гостьового фіаско 2:6 в Манчестері. Однак в повторному півфіналі італійська команда билася до останнього, перемогла з мінімальним рахунком – 3:2, хоча могла забити набагато більше.

Реклама

Читайте також: футболіст збірної України побоюється суддів на Євро-2020.

Рахунок на 38-й хвилині відкрив Едінсон Кавані: уругваєць потужним ударом вивів МЮ вперед. Дивіться найкращі моменти першого тайму, в якому забили один м'яч.

Тим часом, футболіста забули на стадіоні, йому довелося наздоганяти автобус.

В тренді Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Реклама

А ось після перерви Рома пішла ва-банк. На 57-й хвилині Едін Джеко ударом головою зрівняв рахунок. Незабаром Брайан Крістанте скористався помилкою Фреда і вивів господарів вперед – 2:1. Майже відразу ж Мхітарян, Пеллегріні і той же Джеко могли збільшити перевагу "вовків", але м'яч дивом не потрапляв у сітку.

А ось на 68-й хвилині Кавані відгукнувся на навіс Бруну Фернандеша і головою відновив рівновагу – 2:2. Утім, останнє слово все ж залишилося за Ромою. 19-річний поляк Нікола Залевські пробив Давіду де Хеа між ніг на 83-й хвилині і поставив крапку. Дивіться найкращі моменти другого тайму:

Отже, Манчестер Юнайтед вийшов у фінал Ліги Європи, в якому зіграє з іспанським Вільярреалом. Поєдинок відбудеться в польському Гданську 26 травня.