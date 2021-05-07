Манчестер Юнайтед встановив рекорд єврокубків за 60 років, Кавані вразив скорострільністю

Англійський гранд і Рома забили 13 м'ячів у півфіналі Ліги Європи, а уругвайський бомбардир відзначився 14 голами в 10 останніх матчах

/ Фото: Reuters

В обох єврокубкових турнірах визначилися фіналісти. Нагадаємо результати матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи. У четвер увечері статистики виявили кілька примітних фактів у поєдинках в Римі та Лондоні.

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За підсумками двох зустрічей Манчестер Юнайтед і Рома на двох забили 13 м'ячів! Це другий показник в історії єврокубків. Більше забивали лише одного разу! У півфіналі Кубка чемпіонів сезону 1959/60 німецький Айнтрахт (Ф) розгромив шотландський Глазго Рейнджерс із 16 голами – 6:1, 6:3.

При цьому МЮ восьмий раз вийшов у фінал єврокубка. Найчастіше з англійських клубів там грав лише Ліверпуль.

А от Арсенал після невдачі в Вільярреалі вперше за останні п'ять років залишився без фіналу кубкового турніру. Причому лондонців вибив колишній тренер – Унаї Емері.

Уругваєць Едінсон Кавані став першим за 35 років футболістом, кому вдалося забити не менше двох м'ячів в обох півфінальних поєдинках. У сезоні 1985/86 в Кубку УЄФА це зробив німець Клаус Аллофс з Кельна.

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При цьому форвард МЮ записав на свій баланс 15 голів у 15 останніх матчах ЛЄ, в тому числі – 14 в останніх 10 іграх.

Дивіться огляд матчу Рома – Манчестер Юнайтед: