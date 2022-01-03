Миколенка хотів купити Анчелотті. Буряк оцінив перспективи українця в АПЛ

Легенда українського футболу Леонід Буряк розповів подробиці трансферу Віталія Миколенка до Евертона

Віталій Миколенко давно привернув увагу селекціонерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Селекціонери "ірисок" давно вели українського захисника Віталія Миколенка. Гравцем збірної України цікавився ще Карло Анчелотті, коли очолював клуб із Ліверпуля.

Читайте також: Нічия на користь команди Зінченка: Челсі та Ліверпуль не визначили найсильнішого

Реклама

"Миколенко – гравець збірної України, багато користі приніс київському Динамо. Вважаю, що Віталій дозрів для того, щоб грати в одній із найсильніших ліг світу. З його даними він буде затребуваний в АПЛ.

Миколенко з 1 січня – гравець Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Клуб отримає чималі гроші, та й Миколенко зможе добре заробити, він це заслужив. Зауважу, що грою Віталія цікавився ще Карло Анчелотті, коли був тренером Евертона. Я особисто розмовляв з Анчелотті про Миколенка. Евертон – це престижний клуб для продовження кар'єри. Миколенко – класний гравець, який, гадаю, швидко стане своїм у новій команді. Проте якийсь час йому знадобиться на адаптацію", – сказав Буряк в інтерв'ю zbirna.com.

Миколенко – новачок Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Нагадаємо, 1 січня Віталій Миколенко підписав контракт із Евертоном на 4,5 року – до літа 2026-го.

Реклама

Зарплата Миколенка в Евертоні становитиме 3 млн фунтів на рік – тобто сумарно за строк дії контракту Віталій заробить 13,5 млн фунтів – це майже 500 мільйонів гривень.

Клуб уже провів презентацію свого новобранця перед уболівальниками на стадіоні "Гудісон Парк". А ось дебютувати у складі "ірисок" Віталій зможе 8 січня, коли Евертон гратиме виїзний матч третього раунду Кубка Англії проти Халл Сіті.