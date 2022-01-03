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Миколенко хотел купить Анчелотти. Буряк оценил перспективы украинца в АПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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3 января, 14:12
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Легенда украинского футбола Леонид Буряк рассказал подробности трансфера Виталия Миколенко в Эвертон
Виталий Миколенко давно обратил на себя внимание селекционеров
Виталий Миколенко давно обратил на себя внимание селекционеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Селекционеры "ирисок" давно вели украинского защитника Виталия Миколенко. Игроком сборной Украины интересовался еще Карло Анчелотти, когда возглавлял клуб из Ливерпуля.

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"Миколенко – игрок сборной Украины, много пользы принес киевскому Динамо. Считаю, что Виталий созрел для того, чтобы играть в одной из сильнейших лиг мира. С его данными он будет востребован в АПЛ.

Миколенко с 1 января – игрок Эвертона
Миколенко с 1 января – игрок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Клуб получит немалые деньги, да и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что игрой Виталия интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером Эвертона. Я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко.

Эвертон – это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко – классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако какое-то время ему понадобится на адаптацию", – сказал Буряк в интервью zbirna.com.

Миколенко – новичок Эвертона
Миколенко – новичок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Напомним, 1 января Виталий Миколенко подписал контракт с Эвертоном на 4,5 года – до лета 2026-го.

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Зарплата Миколенко в Эвертоне составит 3 млн фунтов в год – то есть суммарно за срок действия контракта Виталий заработает 13,5 млн фунтов – это почти 500 миллионов гривен.

Клуб уже провел презентацию своего новобранца перед болельщиками на стадионе "Гудисон Парк". А вот дебютировать в составе "ирисок" Виталий сможет 8 января, когда Эвертон будет играть выездной матч третьего раунда Кубка Англии против Халл Сити.

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