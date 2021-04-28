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Динамо віддячило Луческу за чемпіонство: озвучена премія

28 квітня, 12:34

Олег Люлька Олег Люлька

Бонус для головного тренера киян, за даними румунських джерел, склав мільйон євро. Хоча для столичного клубу Мірча заробив в десятки разів більше

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримав від столичного клубу бонус в розмірі одного мільйона євро.

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Про це повідомляє румунське видання GSP.

Це – премія за чемпіонський титул в УПЛ, котрий гарантує киянам пропуск до групового турніру Ліги чемпіонів.

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Луческу і Динамо
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Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми писали, скільки Луческу заробив для киян. Здобуття прямої путівки до групового турнірк ЛЧ-2021/22 принесе Динамо не менше 32 млн євро від УЄФА, це понад мільярд гривень.

Також ми розповідали, що Суркіс зробив заяву про майбутнє Луческу. За словами президента Динамо, після здобутого чемпіонства 75-річний румунський тренер залишиться в київському клубі, "щоб замахнутися на щось в Європі".

Контракт Луческу з Динамо спливає через рік, передбачена опція продовження.

При цьому на питання – "Коли ви завершите кар'єру?" – Мірча відповів: "Якщо пристрасть та ентузіазм залишаться на колишньому рівні, то ніколи".

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Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Всі подробиці в спецтемі Чемпіонство Динамо

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