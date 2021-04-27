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Три місяці поза грою: лідер Динамо ляже під ніж

27 квітня, 15:26

Олег Люлька Олег Люлька

На Віталія Буяльського чекає операція на щиколотці. Перед тим як перенести хірургічне втручання, півзахисник планує ще виграти Кубок України

Віталій Буяльський

Віталій Буяльський / Фото: AFP

Одного з найкращих гравців Динамо і чемпіонату України Віталія Буяльського чекає операція. Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу, під керівництвом якого столична команда днями здобула перший за п'ять років чемпіонський титул УПЛ.

"Буяльський потребує операції на щиколотці, але він сказав, що вважає за краще грати і почекає до кінця сезону. Якщо буде хірургічне втручання, Віталій пропустить до трьох місяців... Це те, що я хотів змінити в гравцях. Всі хочуть бути частиною команди. Вони розуміють, що їхнє місце можуть зайняти в будь-який момент", – цитує Мірчу Луческу gsp.ro

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що до Суперкубка, виграного торік, і національного чемпіонства Динамо може додати ще й Кубок України, якщо в фінальному матчі 13 травня здолає Зорю.

Якщо Буяльському зроблять операцію після цього, то він має відновитися до осіннього старту Динамо в груповому турнірі Ліги чемпіонів-2021/22.

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Віталій Буяльський і його дружина Аліна

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Андрій Шевченко і Віталій Буяльський

Андрій Шевченко і Віталій Буяльський / Фото: Reuters

Додамо, що багато вболівальників воліли б бачити Буяльського в складі збірної України на Євро. Однак, за словами Андрія Шевченка, динамівець не вписується в його схему.

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Дивіться, як Буяльський забивав за Динамо в єврокубках

Всі подробиці в спецтемі Чемпіонство Динамо

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