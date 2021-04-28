Поліція припинила розшук колишнього футболіста Динамо

62-річний чемпіон СРСР Ярослав Думанський, про зникнення якого в поліцію Івано-Франківська заявила його мати, знайшовся. З ним усе гаразд

Ярослав Думансmкий / Фото: Dynamo.kiev.ua

Колишній футболіст львівських Карпат і київського Динамо Ярослав Думанський, якого раніше оголосила в розшук поліція Івано-Франківська, знайшовся. Про це повідомляється на сторінці правоохоронців у Facebook.

"Увага, розшук припинено! 62-річний житель Івано-Франківська знайдений. З ним усе гаразд", – йдеться у заяві

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"Батько знайшовся. Дякую всім за підтримку!!!!" – повідомив також син Ярослава Думанського на сторінці "Ветерани футболу Прикарпаття"

При цьому один з користувачів соцмереж Ярослав Мажак відразу після повідомлення про розшук знаменитого футболіста написав: "26 квітня я бачив його на автобусній зупинці навпроти пам'ятника Коновальцю". А пізніше Мажак повідомив: "Знайшовся. Живий-здоровий. На тій самій зупинці".

Нагадаємо, заяву до поліції подала мати Ярослава Думанського, за словами якої, ще 20 квітня він пішов з дому і не повернувся.

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Додамо, що Думанський в 1977-1981 роках грав за Карпати, потім перейшов до Динамо, в складі якого провів 60 матчів, вигравав "золото" чемпіонату СРСР в 1981 році і Кубок у 1982-му. Також виступав за Металіст і Прикарпаття.