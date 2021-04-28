Русский
$ 27,77
33,56
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Поліція припинила розшук колишнього футболіста Динамо

28 квітня, 12:16

Олег Люлька Олег Люлька

62-річний чемпіон СРСР Ярослав Думанський, про зникнення якого в поліцію Івано-Франківська заявила його мати, знайшовся. З ним усе гаразд

Ярослав Думансmкий

Ярослав Думансmкий / Фото: Dynamo.kiev.ua

Колишній футболіст львівських Карпат і київського Динамо Ярослав Думанський, якого раніше оголосила в розшук поліція Івано-Франківська, знайшовся. Про це повідомляється на сторінці правоохоронців у Facebook.

"Увага, розшук припинено! 62-річний житель Івано-Франківська знайдений. З ним усе гаразд", – йдеться у заяві

Реклама

"Батько знайшовся. Дякую всім за підтримку!!!!" – повідомив також син Ярослава Думанського на сторінці "Ветерани футболу Прикарпаття"

При цьому один з користувачів соцмереж Ярослав Мажак відразу після повідомлення про розшук знаменитого футболіста написав: "26 квітня я бачив його на автобусній зупинці навпроти пам'ятника Коновальцю". А пізніше Мажак повідомив: "Знайшовся. Живий-здоровий. На тій самій зупинці".

Нагадаємо, заяву до поліції подала мати Ярослава Думанського, за словами якої, ще 20 квітня він пішов з дому і не повернувся.

Реклама

Читайте також: Зоряний український боксер хоче продовжити кар'єру у футболі

Додамо, що Думанський в 1977-1981 роках грав за Карпати, потім перейшов до Динамо, в складі якого провів 60 матчів, вигравав "золото" чемпіонату СРСР в 1981 році і Кубок у 1982-му. Також виступав за Металіст і Прикарпаття.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти