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Динамо отблагодарило Луческу за чемпионство: озвучена премия

28 апреля, 12:34

Олег Люлька Олег Люлька

Бонус для главного тренера киевлян, по данным румынских источников, составил миллион евро. Хотя для столичного клуба Мирча заработал в десятки раз больше

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу получил от столичного клуба бонус в размере одного миллиона евро.

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Об этом сообщает румынское издание GSP.

Это – премия за чемпионский титул в УПЛ, гарантирующий киевлянам пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Луческу и Динамо
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Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, сколько Луческу заработал для киевлян. Завоевание прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/22 принесет Динамо не меньше 32 млн евро от УЕФА, это более миллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что Суркис сделал заявление о будущем Луческу. По словам президента Динамо, после добытого чемпионства 75-летний румынский тренер останется в киевском клубе, "чтобы замахнуться на что-то в Европе".

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Мирча Луческу

Контракт Луческу с Динамо истекает через год, предусмотрена опция продления.

При этом на вопрос – "Когда вы завершите карьеру?" – Мирча ответил: "Если страсть и энтузиазм останутся на прежнем уровне, то никогда".

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Все подробности в спецтеме Чемпионство Динамо

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