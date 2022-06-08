Боєць ЗСУ залишив посаду головного тренера молдовського Шерифа

Тираспольський Шериф та український тренер Юрій Вернидуб домовилися про розірвання контракту після того, як фахівець пішов воювати проти Росії

Вернидуб кинув футбол і пішов воювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні футбольний клуб Шериф з Тирасполя повідомив про припинення співпраці з українським тренером Юрієм Вернидубом. Раніше Вернидуб послав російського диктатора: "Путін, пішов ти на х*й!".

"У зв'язку з обставинами, що склалися, і на прохання українського спеціаліста Юрія Вернидуба керівництво ФК Шериф і головний тренер клубу припинили співпрацю за взаємною згодою сторін" , – йдеться у заяві Шерифа.

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Нагадаємо, Юрій Вернидуб уперше в історії вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів. І там навів неймовірного шереху. Судіть самі: перемога в гостях над Реалом – 2:1, перемога та нічия з Шахтарем – 2:0 та 1:1.

Після початку повномасштабної війни в Україні, Юрій Вернидуб вступив до ЗСУ та бореться на передовий.

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Раніше Вернидуб проїхався по ексгендиректору Зорі Сергію Рафаїлову. Ватний функціонер зник у Росії і в соцмережах активно постить маразматичні тексти про нацистів та бандерівців в Україні.