Боец ВСУ покинул пост главного тренера молдовского Шерифа

Тираспольский Шериф и украинский тренер Юрий Вернидуб договорились о расторжении контракта после того, как специалист пошел воевать против России

Вернидуб бросил футбол и пошел воевать / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня футбольный клуб Шериф из Тирасполя сообщил о прекращении сотрудничества с украинским тренером Юрием Вернидубом. Ранее Вернидуб послал российского диктатора: "Путин, пошел ты на х*й!".

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК Шериф и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон", – говорится в заявлении Шерифа.

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Напомним, Юрий Вернидуб впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. И там навел невероятного шороху. Судите сами: победа в гостях над Реалом – 2:1, победа и ничья с Шахтером – 2:0 и 1:1.

После начала полномасштабной войны в Украине, Юрий Вернидуб вступил в ВСУ и сражается на передовой.

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Ранее Вернидуб проехался по экс-гендиректору Зари Сергею Рафаилову. Ватный функционер скрылся в России и в соцсетях активно постит маразматические тексты о нацистах и бандеровцах в Украине.