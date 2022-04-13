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Рафаїлов – хворий на голову. Вернидуб розніс злодійкуватого ватника, що втік до Росії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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13 квітня, 14:01
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Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов відкрито підігрує агресору, транслюючи усі штампи путінської пропаганди
Юрій Вернідуб поставив на місце Рафаїлова
Юрій Вернідуб поставив на місце Рафаїлова / Фото: Колаж: Сьогодні

Проросійський функціонер Рафаїлов протягом десяти років працював в Україні, але щойно стало відомо про його грошові махінації втік до Росії.

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Головний тренер Шерифа Юрій Вернідуб висловив усе, що думає про зрадника Рафаїлова і слів при цьому не підбирав.

"Я прочитав його пости і випав у повний осад. Це хвора людина. КДБіст або хто він там. Комуністичний партійний працівник. Хвора, стара людина, яка не має розуму, нічого. Це не людина. Це біомаса, яка в Україні заробила те, що має. Скільки грошей він вкрав, у тій же Зорі. Збудував собі хрін знає що, а зараз таке каже. Просто хвора людина.

А коли він прийшов у команду, навіть не знав, скільки на полі має бути футболістів. Він раніше працював у мініфутболі. Якось замовив нам автобус на виїзд всього на 20 людей. Хвора людина, що тут можна казати. 18 – це лише футболісти. А скільки персоналу. В результаті додатково замовляли Sprinter.

Сергій Рафаїлов
Сергій Рафаїлов / Фото: XSport

А потім він подумав: все гаразд, чому не вкрасти? Там украв, там украв. Нормально накрав – будиночок у Геленджику, квартирка в Краснодарі. Зять, син – усіх забезпечив. Тому його й поперли.

Хоча спершу він там щось про мене розповідав. Я за кожну копійку можу відзвітувати перед президентом клубу та будь-яким футболістом. Заборгованості переді мною одержав у останню чергу, коли вже пішов із команди. Тому я спокійно ставлюся до цього і навіть не хочу про нього говорити. Про таких індивідуумів краще не говорити", – сказав Вернідуб в інтерв'ю Pressing.

Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

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Зазначимо, що на відміну від ватника Рафаїлова, Юрій Вернидуб у перші дні війни став на захист своєї батьківщини. Один із найкращих тренерів України вступив до складу артбригади і тепер кришить російських загарбників на фронті.

Юрій Вернидуб захищає Україну на передовій
Юрій Вернидуб захищає Україну на передовій / Фото: Колаж: Сьогодні

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