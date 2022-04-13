Рафаїлов – хворий на голову. Вернидуб розніс злодійкуватого ватника, що втік до Росії

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов відкрито підігрує агресору, транслюючи усі штампи путінської пропаганди

Юрій Вернідуб поставив на місце Рафаїлова / Фото: Колаж: Сьогодні

Проросійський функціонер Рафаїлов протягом десяти років працював в Україні, але щойно стало відомо про його грошові махінації втік до Росії.

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Головний тренер Шерифа Юрій Вернідуб висловив усе, що думає про зрадника Рафаїлова і слів при цьому не підбирав.

"Я прочитав його пости і випав у повний осад. Це хвора людина. КДБіст або хто він там. Комуністичний партійний працівник. Хвора, стара людина, яка не має розуму, нічого. Це не людина. Це біомаса, яка в Україні заробила те, що має. Скільки грошей він вкрав, у тій же Зорі. Збудував собі хрін знає що, а зараз таке каже. Просто хвора людина. А коли він прийшов у команду, навіть не знав, скільки на полі має бути футболістів. Він раніше працював у мініфутболі. Якось замовив нам автобус на виїзд всього на 20 людей. Хвора людина, що тут можна казати. 18 – це лише футболісти. А скільки персоналу. В результаті додатково замовляли Sprinter.

Сергій Рафаїлов / Фото: XSport

А потім він подумав: все гаразд, чому не вкрасти? Там украв, там украв. Нормально накрав – будиночок у Геленджику, квартирка в Краснодарі. Зять, син – усіх забезпечив. Тому його й поперли. Хоча спершу він там щось про мене розповідав. Я за кожну копійку можу відзвітувати перед президентом клубу та будь-яким футболістом. Заборгованості переді мною одержав у останню чергу, коли вже пішов із команди. Тому я спокійно ставлюся до цього і навіть не хочу про нього говорити. Про таких індивідуумів краще не говорити", – сказав Вернідуб в інтерв'ю Pressing.

Юрій Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

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Зазначимо, що на відміну від ватника Рафаїлова, Юрій Вернидуб у перші дні війни став на захист своєї батьківщини. Один із найкращих тренерів України вступив до складу артбригади і тепер кришить російських загарбників на фронті.