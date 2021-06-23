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УЄФА вчора заборонив акцію на підтримку ЛГБТ, а сьогодні перефарбував емблему у кольори веселки

Олександр Трикіша, Андрій Трофімов
23 червня, 18:25
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В УЄФА відзначили місяць гордості і перефарбували емблему на підтримку ЛГБТ. Зате вчора вони відповіли відмовою владі Мюнхена на прохання підсвітити стадіон райдужними кольорами
УЄФА підтримав ЛГБТ
УЄФА підтримав ЛГБТ / Фото: Reuters

УЄФА приєднався до підтримки ЛГБТ-спільноти в рамках місяця гордості і перефарбував емблему у веселкові кольори. Нічого незвичайного, але ще вчора організація заборонила акцію в підтримку ЛГБТ, яку хотіли провести в Німеччині.

Нагадаємо, влада Мюнхена просила дозволити включити райдужну підсвітку на "Альянц Арені" під час матчу Євро-2020 Німеччина – Угорщина. Ця акція мала стати частиною протесту проти нещодавно ухваленого в Угорщині закону, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності, серед осіб віком до 18 років.

Аргументуючи свою заборону, в УЄФА підкреслили, що є політично і релігійно нейтральної організацією. Проте, сьогодні самі приєдналися до акції.

Раніше на турнірі спалахнув скандал через райдужну пов'язку капітана збірної Німеччини. Проте УЄФА, від якого чекали на фінансове покарання німців, навпаки, вирішив їх похвалити за різноманітність. Нойер зможе грати з цією пов'язкою і надалі.

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4
4
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3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
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