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УЕФА вчера запретил акцию в поддержку ЛГБТ, а сегодня перекрасил эмблему в радужные цвета

Александр Трикиша, Андрей Трофимов
23 июня, 18:25
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В УЕФА отметили месяц гордости и перекрасили эмблему в поддержку ЛГБТ. Зато вчера они ответили отказом властям Мюнхена на просьбу подсветить стадион радужными цветами
УЕФА поддержал ЛГБТ
УЕФА поддержал ЛГБТ / Фото: Reuters

УЕФА присоединился к поддержке ЛГБТ-сообщества в рамках месяца гордости и перекрасил эмблему в радужные цвета. Ничего необычного, но еще вчера организация запретила акцию в поддержку ЛГБТ, которую хотели провести в Германии.

Напомним, власти Мюнхена просили разрешить включить радужную подсветку на "Альянц Арене" во время матча Евро-2020 Германия – Венгрия. Эта акция должна была стать частью протеста против недавно принятого в Венгрии закона, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

Аргументируя свой запрет, в УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией. Тем не менее, сегодня сами присоединились к акции.

Ранее на турнире вспыхнул скандал из-за радужной повязки капитана сборной Германии. Тем не менее, УЕФА, от которого ждали финансового наказания немцев, наоборот, решил их похвалить за разнообразие. Нойер сможет играть с этой повязкой и дальше.

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
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3
3
Финляндия
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3
4
Россия
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#
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И
Г
О
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И
Г
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1
Англия
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7
2
Хорватия
3
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4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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