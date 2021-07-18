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Краще було взагалі не їхати на Євро! Збірну Росії принизив знаменитий чех

Олег Люлька Олег Люлька
18 липня, 20:42
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Олімпійський чемпіон-1980 Вернер Лічка заявив, що російська команда на чемпіонаті Європи показала доісторичний футбол, а її гра проти Данії була ганебною
Вернер Лічка і збірна Росії
Вернер Лічка і збірна Росії / Фото: Reuters

Президент спілки футбольних тренерів Чехії, олімпійський чемпіон-1980 Вернер Лічка назвав Росію найгіршою командою Євро-2020, а її гру – ганебною.

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"Без базових принципів гри неможливо сподіватися на успіх. Це, насамперед, вміння почати атаку від своїх воріт під тиском. Якщо не можеш зробити це, то краще взагалі не їхати на такі турніри. Потім – переведення м'яча в атаку. Правильна реакція на втрату і відбір м'яча. Правильне розташування гравців у високому, середньому і низькому блоках"

"Хто на Євро не виконав базові принципи і показав доісторичну гру? Туреччина і Росія. Останні здивували мене більше, тому що після чемпіонату світу-2018 я гадав, що вони на підйомі. У них точно більший потенціал, ніж те, що вони показали на Євро. Я розумію, чому Північна Македонія не грає високо, але що заважає Росії? Команда ганебно діяла в матчі з Данією. Раптово з'ясувалося, що їхньої гри недостатньо, надто в обороні і за втрати м'яча"

"Але ще з'ясувалося, що в сучасний футбол можуть грати не тільки великі держави. Звичайно, гроші важливі, але навіть маленькі країни – Швейцарія, Данія, Австрія – можуть відповідати найвищим стандартам", – цитує Лічку iSport.cz

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Нагадаємо, після провалу на Євро-2020 Станіслава Черчесова, команда якого вилетіла на стадії фінішу групового турніру, звільнили з поста головного тренера збірної РФ. Наступника для нього шукають в інтернеті.

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