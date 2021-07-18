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Відмовив моментально! Німецький тренер не захотів працювати в збірній Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 13:47
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Збірна Росії почала пошуки нового головного тренера, але вже отримала першу відмову. Німець Ральф Рангнік не захотів працювати у збірній, але прийняв пропозицію від московського клубу
Ральф Рангнік відмовився очолити збірну Росії
Ральф Рангнік відмовився очолити збірну Росії / Фото: Getty Images

Німецький тренер Ральф Рангнік відмовився очолити збірну Росії після звільнення Станіслава Черчесова. Черчесов покинув свій пост після незадовільного виступу команди на Євро-2020.

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За інформацією Спорт-Експрес, керівництво РФС зверталося до нього після відставки Станіслава Черчесова, але німець моментально відповів відмовою через укладений контракт з московським Локомотивом, де він нещодавно зайняв пост голови департаменту зі спорту і розвитку московського клубу.

Відзначимо, що Рангнік був тренером у таких клубах, як Лейпциг, Шальке, Гоффенгайм, Ганновер і Штутгарт.

Раніше в РФ закликали "закрити футбол у Росії до біса!" Комік почудив після Євро, порівнявши збірну і мавпу. Російський гуморист Гарік Харламов після закінчення чемпіонату Європи-2020 пройшовся по збірній Росії і її провальному виступу на турнірі.

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