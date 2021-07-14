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"Україна сильніша за Росію. Так це ще я не граю за збірну!" Ракицький вмочив росіян

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 17:24
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Ярослав Ракицький вважає, що збірна України сильніше виступила на Євро-2020, ніж Росія. Сам же захисник вже завершив кар'єру в збірній після переїзду в Росію
Ярослав Ракицький вже не грає за збірну України
Ярослав Ракицький вже не грає за збірну України / Фото: AFP

Колишній гравець збірної України Ярослав Ракицький, який грає зараз за російський Зеніт, не захотів порівнювати виступ України і Росії на Євро-2020, проте, зазначив, що наша команда зараз сильніше. А ще Ракицький виступив з претензіями до Шевченка.

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"Не розумію, навіщо порівнювати збірні Росії та України. Різний стиль і футболісти. На сьогодні Україна виявилася сильнішою. Так це ще я не граю за збірну!", – заявив Ракицький в інтерв'ю championat.com .

Нагадаємо, збірна Росії зайняла останнє місце в групі і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи після групового етапу, а Україна дійшла до чвертьфіналу.

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