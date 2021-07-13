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Давайте футбол в Росії закриємо під три чорти! Комік отжег після Євро, порівнявши збірну і мавпу

Олена Павлова Олена Павлова
13 липня, 10:01
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Російський гуморист Гарік Харламов після закінчення чемпіонату Європи-2020 пройшовся по збірній Росії і її провального виступу на турнірі
Гарік Харламов пройшовся по збірній Росії
Гарік Харламов пройшовся по збірній Росії / Фото: Reuters

Відомий російський комік і телеведучий Гарік Харламов після закінчення Євро-2020 виклав у своєму Instagram відео, на якому закликав "закрити футбол в Росії" у зв'язку з таким провалом збірної країни. У ролику, у якого вже мільйони переглядів, Харламов постав в образі колоритного персонажа Діда Макарова.

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"Думаю ось що: давайте закриємо до біса футбол взагалі. Просто візьмемо який-небудь величезний ключ і закриємо до біса цей спорт, просто викреслимо його з видів спорту, які є у нас в країні. Ну не вміємо ми в нього грати. Просто треба визнати, що не вміємо ми. Скільки разів потрібно тися, щоб це зрозуміти? ", – каже Харламов на відео

Мавпу посади за кермо і скажи: "Їдь від Москви до Пітера". Вона вріжеться в перший же стовп. Ми ж мавпу не посилати на Формулу-1. А тут навіщо тоді? Бразильці не грають в хокей, вони визнають: "Ми не будемо, ми не можемо". А ми-то чого ліземо? Ми ж у всьому програємо: в швидкості програємо, в тактиці програємо, в майстерності ... Навіть в силі волі "

Артем Дзюба після розгрому від Данії на Євро-2020
Артем Дзюба після розгрому від Данії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Ось Євро. Приїхали, пафосу-то скільки: "Ми, ми, ми ...". Рахунок 0: 3 в першій же грі з Бельгією. Лукаку навіть не спітнів, він просто ходив по полю. Йому не вистачало кальяну і дівок якихось навколо, щоб йому масаж робили, щоб він взагалі розслаблений був. Все одно забив би нам. Черчесов виходить і каже: "Це тактика у нас така. Ми повинні були програти бельгійцям, зібрати всю свою міць і вдарити по фінам ". Зібрали, 1: 0 виграли. Ось це і вся міць. Скромна міць була, але була "

Нагадаємо, збірна Росії на чемпіонаті Європи-2020 зайняла останнє місце в групі з Бельгією, Данією і Фінляндією. А перемогла на Євро Італія , Яка в фіналі в серії пенальті обіграла Англію.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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