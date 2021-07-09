Сучасний коворкінг і біла зарплата. Тренера збірної Росії по футболу шукають в інтернеті

Від нового наставника потрібен досвід роботи від трьох років, вміння працювати з "золотим активом" і організувати поїздку команди в Катар в ідеалі на 4 тижні

Черчесову шукають заміну після Євро-2020

Тренера збірної Росії Станіслава Черчесова звільнили після провалу на Євро. А сьогодні на онлайн-платформі для пошуку роботи з'явилася вакансія головного тренера збірної Росії з футболу. Успішному кандидату обіцяють роботу в дружному колективі професіоналів, часті відрядження і білу заробітну плату, яка вище, ніж в аналогічних європейських компаніях.

Основний обов'язок – організувати поїздку команди в Катар в листопаді-грудні 2022 року терміном на три, а в ідеалі – на чотири тижні. Співробітникові обіцяють роботу в дружньому колективі амбітних професіоналів.

В описі вакансії вказано, що від кандидата вимагається досвід управління колективом від 25 людей, вміння працювати з "золотим активом", розбиратися в метриках просунутої статистики. Також майбутній співробітник повинен вміти мотивувати команду і працювати в кризових ситуаціях.

Від кандидата потрібен досвід роботи на аналогічній посаді від трьох років, на роботі передбачається повна зайнятість.

Графік роботи – гнучкий. В вакансії вказано тримісячний випробувальний термін з вересня по листопад 2021 року.

Крім того, серед умов роботи вказані: регулярні відрядження, офіс в центрі Москви і сучасний коворкінг в Новогорську.

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