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Сучасний коворкінг і біла зарплата. Тренера збірної Росії по футболу шукають в інтернеті

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
9 липня, 20:14
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Від нового наставника потрібен досвід роботи від трьох років, вміння працювати з "золотим активом" і організувати поїздку команди в Катар в ідеалі на 4 тижні
Черчесову шукають заміну після Євро-2020
Черчесову шукають заміну після Євро-2020

Тренера збірної Росії Станіслава Черчесова звільнили після провалу на Євро. А сьогодні на онлайн-платформі для пошуку роботи з'явилася вакансія головного тренера збірної Росії з футболу. Успішному кандидату обіцяють роботу в дружному колективі професіоналів, часті відрядження і білу заробітну плату, яка вище, ніж в аналогічних європейських компаніях.

Основний обов'язок – організувати поїздку команди в Катар в листопаді-грудні 2022 року терміном на три, а в ідеалі – на чотири тижні. Співробітникові обіцяють роботу в дружньому колективі амбітних професіоналів.

В описі вакансії вказано, що від кандидата вимагається досвід управління колективом від 25 людей, вміння працювати з "золотим активом", розбиратися в метриках просунутої статистики. Також майбутній співробітник повинен вміти мотивувати команду і працювати в кризових ситуаціях.

Від кандидата потрібен досвід роботи на аналогічній посаді від трьох років, на роботі передбачається повна зайнятість.

Графік роботи – гнучкий. В вакансії вказано тримісячний випробувальний термін з вересня по листопад 2021 року.

Крім того, серед умов роботи вказані: регулярні відрядження, офіс в центрі Москви і сучасний коворкінг в Новогорську.

Раніше ми повідомляли, що колишній тренер збірної України рветься очолити збірну Росії.

Дивіться, як Данія знищила Росію на Євро-2020:

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9
2
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Г
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9
2
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3
4:3
6
3
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3
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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І
Г
О
1
Швеція
3
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7
2
Іспанія
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6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
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Г
О
1
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3
4:3
5
2
Німеччина
3
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4
3
Португалія
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4
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